Primero fue Poroto quien reveló, en Los ángeles de la mañana, cómo su ex intentó boicotear el proyecto: “Después de un tiempo, recibí un llamado de la contadora de la marca diciendo que Nicole quería mandarla a la quiebra. Como fue un tema delicado, volví y me puse en campaña con la contadora, los empleados y la marca para ver cómo estaba la situación”.

Devolución

Más tarde, un movilero del programa que conduce Ángel de Brito fue en busca de la palabra de la modelo, quien le respondió duro al jugador de Vélez Sarsfield. “Él apareció la última semana. Hay tantas cosas que no fueron así pero a la gente le gusta hablar cosas que no son. Pero yo no me voy a meter en ese juego. Se cerró todo perfectamente como tenía que ser. Se tendría que haber hecho cargo desde el día uno porque de la parte financiera se encargaba él”, explicó la modelo.

Al ser consultada sobre si la quiebra fue por ella, respondió: “¡Ay, cómo va a ser por mí! ¿Me están cargando? Yo era la que remaba toda la imagen y los diseños y los promocionaba en las redes. Él se ocupaba de la parte financiera. Y tuvo que aparecer para ocuparse sí, para el cierre”.