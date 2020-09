La mayoría del personal que contrajo la enfermedad se desempeña en establecimientos públicos y privados del conglomerado Neuquén, Centenario y Plottier. En las dos últimas semanas, en este conglomerado se informaron 75 positivos, de los cuales 62 son de trabajadores de salud de la capital nequina, 7 de Centenario y 6 de Plottier. En tanto, en la comarca petrolera hubo 7 positivos del personal de salud de Cutral Co y tres de Plaza Huincul.

La situación preocupa a las autoridades sanitarias porque además de los casos confirmados se suman los trabajadores aislados por contacto o contacto estrecho y que deben cumplir la cuarentena obligatoria sin poder trabajar lo que reduce el personal de los equipos sanitarios.

Fuentes del ministerio de Salud informaron a LMNeuquén que actualmente son 151 los que se encuentran activos.

La subsecretaria de Salud, Andrea Echauri, comentó que el incremento de casos entre el personal de salud, considerado esencial en la pandemia, está relacionado “a que son quienes están más expuestos por su propio trabajo, tienen mayor riesgo de infectarse, sobre todo en las áreas donde hay mayor circulación comunitaria del virus y con pacientes internados con seguimiento estricto en los conglomerados Neuquén, Plottier y Centenario, y en el otro conformado por Cutral Co y Plaza Huincul. Es lógico que puedan aparecer más casos aunque se extremen todas las medidas de precaución”.

El mayor número de confirmados entre el personal de salud se registró en el mes de agosto con 119 casos, multiplicándose por 4 teniendo en cuenta que en julio se notificaron 33 positivos.

La mayoría de los casos positivos en agosto se concentró en el conglomerado Neuquén, Centenario y Plottier con 99 casos; le siguió la comarca petrolera (Cutral Co y Plaza Huincul) con 14 casos; seguido por Zapala con 3; en tanto, Loncopué, Picún Leufú y Senillosa, registraron uno cada uno.

-> En la primera línea de la batalla

Los especialistas señalan que un personal de salud que contrajo el virus es una persona que se contagió trabajando para el resto de la sociedad.

Jorgelina Guyon, jefa de Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica de Imágenes de Leben Salud, describió lo que significa un personal de salud infectado: “es fundamental que entre el personal no nos contagiemos porque no tenemos reemplazo; enfermeros, kinesiólogos, terapistas no tienen reemplazo en una terapia intensiva, y una baja en el personal significa que el otro se sobrecargue de trabajo y cuando eso sucede se pueden cometer graves errores”.

El estrés y el cansancio se refleja en los profesionales que están en la “primera línea” de esta batalla contra la enfermedad. “Es lógico porque llevan varios meses trabajando con este nivel de estrés y porque hay personal recargado en las tareas”, comentó Juan Pelaez, director de Clínica Pasteur.

28 casos positivos en lo que va de septiembre. Quince trabajadores de salud de Neuquén capital, 3 de Cutral co, 3 de Plaza Huincul, 2 de Plottier, 2 de Centenario, uno de Senillosa, uno de Chos Malal y uno de San Patricio del Chañar.

Personal de salud Castro Rendón

-> “Los que están atendiendo Covid están fusilados”

“Los que están atendiendo en las unidades de terapia intensiva a pacientes Covid están realmente fusilados”, expresó Adrián Morales, jefe del servicio de Infectología del Hospital Castro Rendón.

El profesional sostuvo que el personal de salud se encuentra estresado debido al intenso trabajo que viene desarrollando desde el comienzo de la pandemia. “Están estresados, primero porque tienen que tomar todas las medidas de prevención y cuidados, y por otro lado porque están haciendo guardias día por medio, y el día que no están de guardia están durmiendo en sus casas; es decir tienen alteradas sus vidas”, describió el infectólogo.

Agregó que no es bueno que el personal de salud atienda personas estando cansados o estresados, “ningún paciente querría ser atendido por un médico que está pasado de sueño”.

Consultado sobre lo qué significa para el actual momento de pandemia que un trabajador de salud esté contagiado de coronavirus, Morales explicó que “una cuestión es el valor de la persona en sí que corre algún peligro, la otra es dependiendo la tarea que desempeña en el hospital, clínica o centro de salud tiene una mayor o menor carga y tercero, la posibilidad de contagiar a otras personas que tienen actividades importantes dentro del sector”.

Señaló que “lo que menos queremos es que se enfermen estos profesionales pero son los que están más expuestos al contagio”, haciendo alusión a los trabajadores que se desempeñan en las unidades de terapia intensiva, como terapistas, enfermeros y kinesiólogos.

Por último, insistió en la importancia de que la sociedad respete el distanciamiento, los protocolos sanitarios y las decisiones oficiales.