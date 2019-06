Será deseada

Hoy, la decisión de no ser padres se siente más cercana que nunca, gracias a los debates sobre el aborto que pusieron sobre el tapete un concepto que ve a la maternidad como una búsqueda consensuada y no como un paso invariable del destino. Muchas personas, sobre todo mujeres, se esfuerzan por hacer comprender a la sociedad que su decisión no responde al egoísmo sino al fin de un concepto de felicidad asociado a una lista de tareas que hay que cumplir a medida que la vida avanza.