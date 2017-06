Sergio Gonal: "A todos nos hace falta reír"

En el show que trae a la región, Gonal contrapone la actualidad con un tiempo pasado que se recuerda con una sonrisa nostálgica. De esta forma, el ex integrante de la troupe de Marcelo Tinelli va desde la cámara Kodak a las selfies, de las zapatillas Flecha a las de running, de las cartas de amor a los emoticones por Whatsapp, del levante con un piropo a la conquista vía Facebook.

“Me divierte mucho, por ejemplo, que hoy gracias al Instagram todos se creen fotógrafos y se la pasen sacándole fotos a cualquier cosa. Algo que antes no pasaba porque teníamos los rollos de 12, 18, 24 o 36 y vos elegías qué momento retratar, en una especie de economía de guerra. Entonces, esta situación de ahora me hace acordar a que antes teníamos muchos recuerdos permanentemente, con cajas llenas de fotos, y que hoy todas van a parar a algún disco rígido que difícilmente veamos más de una vez. Corremos el riesgo de que haya una generación sin recuerdos”, reflexionó Gonal. Luego explicó el porqué del título de su producción: “Le pusimos así porque llevo al público, con sonidos o imágenes, a algún lugar de su recuerdo. Dicen que no hay nada más lindo que reírse de uno mismo, por eso cuando les muestro cosas que todos hemos vivido, a partir de la identificación se divierten mucho más”.

La vida en el colegio, los vínculos personales, las salidas con los padres, entre otros momentos, son llevados al extremo en el unipersonal de 85 minutos. Por otra parte, Gonal reveló que sobre el cierre del show les rinde homenaje a cinco actores que han tenido mucho que ver en su carrera teatral.

Desde el 2000 el actor tiene su propia productora en su casa, pero debido a la cantidad de trabajo, tuvo que alquilar una oficina para darle un tono más serio. Hoy, a más de una década, Gonal afirma que “cada vez cuesta más”, pero asegura: “Sarna con gusto no pica”. “Trabajo junto a Brian, mi hijo, que es mi mano derecha, y somos apasionados por este trabajo. A esto hay que buscarle permanentemente la vuelta”, dijo.

TV politizada

Gonal, quien cobró popularidad con su personaje de Sergio, el diariero, confesó que tiene ganas de volver a la TV. “Es buena la diversidad que hay en la televisión porque en cada canal hay un programa de un género diferente, pero me acuerdo de que antes cada emisora tenía una producción humorística y es eso lo que extraño. Ojalá vuelvan los programas cómicos”, aseguró.

Más allá de sus intenciones de volver, el humorista consideró que la televisión hoy “está muy politizada”. “Lamentablemente, no me gusta cuando se le da mucho lugar al amarillismo en vez de a las noticias. Evidentemente, debe haber un estudio que diga que esto es lo que vende. No entiendo por qué no se le da bola a un programa de humor ya que, me parece, vendería mucho más que el amarillismo que está instalado hoy por hoy. La versión actual de Polémica en el bar ya no es de humor, está muy politizada. A todos nos hace falta reír. Quiero llegar a casa y poder ver algo para divertirme, eso es lo que le falta a la televisión de hoy en día”, explicó el actor.

La minigira arranca hoy en Cinco Saltos

Agendar. Además de su presentación de mañana en el salón Rainbow del casino, Gonal estará hoy al Teatro Español de Cinco Saltos y el domingo en el Centro Cultural Danza libre de General Roca. Las entradas están a la venta en el portal viaticket.com.ar.