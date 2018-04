La pareja, que cada vez parece más afianzada, se animó a posar de manera muy caliente. Luego ambos subieron algunas grabaciones y fotos a la redes y todo explotó en cuestión de segundos.

Cada uno desde su cuenta de Instagram publicó un adelanto de la producción -en blanco y negro- en la que aparecen casi sin ropa: a Pico se lo puede ver sin remera y a la modelo luciendo un escotadísimo vestido con unas botas altas.

La reacción de sus seguidores no tardó en hacerse presente y hubo miles de comentarios: “Qué gran hombre!! Lo digo sutil para no decir qué rico pedazo de macho! Jajaja me tenté!”, escribió una usuaria de Instagram al ver el cuerpo del ex tenista.

“Guaaaauuu convidá, Pampita”, fue otro de los mensajes de otra admiradora.

“Fuegooo”

En el caso de Pampita, las repercusiones fueron las mismas que las que cosechó su novio. Una de las postales que posteó en su cuenta de Twtter recibió cerca de 40 “me gusta” en menos de una hora.

“Belleza de mujer y hacen una pareja hermosa”, “Por Dios cuánto fuegooooo...”, fueron algunos de los más de 300 comentarios que le hicieron a la morocha conductora.

Si bien en ningún momento figuró en las fotografías y grabaciones la marca para la cual trabajaron, se supo más tarde que la pareja este año será la cara de Ricky Sarkany.

Primera vez: La pareja hizo su debut en una producción fotográfica para una campaña de zapatos.