"Si no estás bien, ni tu abuela te pone en Cipo"

Entonces, el Albinegro había eliminando a Arsenal por la Copa Argentina y no se pensaba en otra cosa que pelear el ascenso a la B Nacional.

Pasó el tiempo, poco en el almanaque, una vida en términos futboleros y Diego Aguirre finalizó su vínculo de palabra con los capitalinos, salió a buscar club y Germán Alecha junto a Víctor Zwenger le abrieron las puertas de La Visera.

Apostaron por el enganche de 21 años con pasado formativo en Newell’s, pero el jugador terminó relegado a Liga y creyó que su tiempo como albinegro tendría fecha de vencimiento a corto plazo.

El primer ciclo de Cipo en la temporada terminó después de 7 partidos. Como todo lo que termina repentinamente no fue bueno y Gustavo Coronel, el mismo que en mayo lo había tenido bajo sus órdenes en Patagonia, asumió su mejor reto desde que es DT.

“Cuando me enteré, pensé que las cosas podían ser distintas para mí, pero estamos en Cipolletti, en el Federal y, si no estás bien, puede dirigir tu abuela que no jugás. Pero sí que fue importante”, reconoció el 10, que debutará el domingo ante Villa Mitre.

En el certamen doméstico fue adaptándose a la función de doble cinco, pero en una quincena todo cambió. “Gustavo me pide lo que hice siempre, aunque estoy corriendo como loco”, soltó entre risas, terminada la práctica que lo ratifica desde el inicio.

"Más que nervioso estoy ansioso por jugar, que llegue el día del partido. Es un momento incómodo para el equipo, pero hay muchas ganas de revertirlo. Hay buena onda”."Los más grandes son los que se acercan a hablarte en estos momentos. Les estoy agradecido y los escucho. Me gusta intentar de media distancia, así que vamos a ver si se da en los partidos”.Diego Aguirre. Volante de Cipo que debutará el domingo

El DT no confirmó, pero tiene el 11

Para el partido del domingo a las 18 como local ante Villa Mitre, Cipolletti jugaría con Nicolás Caprio; Matías Carrera, Franco Coria, Martín Zbrun, Ezequiel Ávila; Juan Strak, Gabriel Chironi; Gustavo Del Prete, Diego Aguirre, Diego Romero; Maximiliano Herrera.

Esta tarde hay ensayo nuevamente en La Visera y mañana por la noche el plantel quedará concentrado.