Sin excusas para invertir

No hay demasiadas excusas. Las petroleras tienen un pretexto menos para invertir en Vaca Muerta, esa promesa que fue una realidad entre 2012 y 2015 y que hoy forma parte de una utopía, a la sombra de la economía internacional que se fue descascarando. Hace unos días, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 627/17 que baja los aranceles para importar “maquinaria petrolera usada” hasta el 30 de junio de 2019. Será un beneficio más para los inversores, sumado a la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo para regular la actividad de la actividad no convencional como el shale oil y shale gas. En Neuquén, las principales operadoras se verán beneficiadas, pero también algunas empresas de servicios que tenían problemas en las aduanas. Más bien el decreto está pensado para desarrollar el comercio de estas maquinarias, que no pueden superar los diez años de antigüedad, a través de proveedores nacionales. Los aranceles de importación se eliminan, en algunos casos, del 28% a 0% y, en otros, se reducen desde 28% pasando por 14% y hasta 7%. El gobierno nacional quiere dar aún más facilidades a las operadoras en Vaca Muerta, con los equipos excedentes que funcionaron en Estados Unidos, en el pico de perforación, allá por 2014. Con todo esto, Macri, con el guiño del gobierno provincial, ya le entregó casi todas (por no decir todas) las condiciones a los inversores para subir equipos y esperar esa “lluvia de dólares” para la formación estrella de la provincia. Pero nada es mágico. La sangría de despidos en el sector aún no se frena y habrá que pasar otro año complejo. El guiño a las petroleras es evidente, pero las inversiones aún no son visibles.