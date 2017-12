Sin sesión en el Congreso, la reforma es una incógnita

Luego de que se cayera la sesión en la Cámara, los ministros del Gabinete fueron llamados por la Casa Rosada a una reunión de urgencia en la que se analizó avanzar con un decreto en torno a los cambios en las jubilaciones y las asignaciones sociales. Sin embargo, después de unas horas de deliberación, el Ejecutivo descartó esa idea y ahora evalúa otras opciones.

“Vamos a ganar la votación, será otra semana, pero la vamos a ganar. Va a haber compensación, por eso estoy sentada acá, así que no asusten más a la gente”, dijo Elisa Carrió. La diputada ligada al oficialismo anunció una compensación.

En principio circularon dos versiones: por un lado, que el Gobierno buscaba garantizar una “compensación” para los jubilados y los acreedores de asignaciones sociales que vaya de la mano de la actualización del cálculo para aumentar esos índices. Por otro, que Macri promulgaría a través de un decreto el proyecto de reforma previsional que no pudo ser aprobado en el Congreso. Incluso se dijo que todos los ministros de su gabinete ya lo habían firmado, y que el Presidente tenía en sus manos la decisión final. Sin embargo, y luego de que Carrió dijera que si se avanzaba con un DNU “violaría gravemente la Constitución Nacional”, el Gobierno analiza los pasos a seguir.

Antes, hubo una tarde plagada de incidentes, en la que Emilio Monzó, presidente de la Cámara, resolvió levantar la sesión especial, enfrentados con gran parte de la oposición, que considera que los jubilados perderán poder adquisitivo con la nueva ley.

“El oficialismo quiso iniciar la sesión con un quórum que no pudieron conseguir. No pudieron dar respuestas a las cuestiones que les planteamos”, dijo Agustín Rossi, presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ.

Carrió plantó bandera en Twitter

Elisa Carrió usó sus redes sociales para advertirle al oficialismo que ella no está dispuesta a apoyar la reforma por decreto: “Carrio y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, escribió en su Twitter en momentos en que se hablaba sobre la inminente salida del decreto. Así, fijó una postura contra el Gobierno y encendió la alarma en Cambiemos, ya que si sale el DNU sería muy complejo la continuidad en ese espacio de una de sus referentes, fortalecida tras la elección de octubre.

Antes, había criticado el operativo de seguridad alrededor del Congreso y a la oposición. “Aquí hay una conspiración nata. Como perdieron en las urnas, no dejan funcionar las instituciones”.

Incidentes afuera, con piedras, balas y gas pimienta

Serios incidentes se registraron ayer frente al Congreso entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que usaron carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos contra las protestas por la trunca votación de la reforma previsional impulsada por el Gobierno.

Los episodios más graves, con quema de contenedores de basura, piedrazos y corridas, comenzaron cerca de las 14, hora en la que se había fijado el inicio de la sesión en la que iba a debatirse la reforma previsional.

Los manifestantes de agrupaciones sindicales, políticas y sociales intentaron derribar las vallas que blindaron el acceso al Parlamento y lanzaron piedras y palos contra los efectivos de seguridad, que se apostaron detrás de la barrera con carros hidrantes y móviles. Momentos antes, diputados de la oposición presionaron a una formación de Gendarmería para que se retirara del lugar, en medio de forcejeos que hicieron retroceder a los efectivos. Entre ellos, se encontraba el neuquino Dario Martínez, del bloque de Unidad Ciudadana, quien resultó herido luego de que Gendarmería le tirara gas pimienta. Tras el violento episodio, el legislador nacional logró entrar al recinto.

El neuquino Darío Martínez sufrió el gas pimienta de la Policía. El neuquino Darío Martínez sufrió el gas pimienta de la Policía.

Marcos Peña: “Fueron piqueteros dentro del recinto”

Tras el escándalo ocurrido en la Cámara de Diputados en la frustrada sesión para tratar la reforma previsional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó contra los legisladores de la oposición, a los que acusó de “convertirse en piqueteros dentro del recinto”.

“Cruzaron una raya que no se había cruzado nunca, vimos agresiones a funcionarios que fueron a plantear el debate”, sostuvo Peña durante una conferencia de prensa en Casa Rosada cuando los incidentes fuera del recinto aún no habían cesado. El funcionario les pidió a los diputados de la oposición que tengan “la dignidad de sentarse y debatir, y de perder cuando no representan a la mayoría”. Y aseguró que “dos veces” hubo quórum, algo que fue puesto en duda desde la oposición, que denunció que había en el recinto diputados electos que todavía no habían jurado y que se logró una vez que finalizó el plazo.