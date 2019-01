De acuerdo con lo que pudo constatar +e, en las reuniones mantenidas con representantes de empresas del sector, Lopetegui sostuvo que no se volvería atrás con la decisión de aplicar las retenciones. Dejarlas sin efecto había sido otro de los pedidos del gobierno neuquino, que ve un contrasentido en que también impacten sobre el crudo Medanito, que se extrae en la cuenca neuquina y del que no se exporta “una sola gota”.

El tema preocupa en Neuquén porque podría actuar como un freno a la producción de shale oil en la formación Vaca Muerta.

Como ya se publicó en este suplemento, las petroleras integradas están tratando de imponer un precio a la baja: el export parity (o paridad de exportación), el valor que un productor puede esperar por vender afuera del país su crudo. Sucede que con la aplicación de retenciones, las refinadoras buscaron que el barril interno quede en márgenes similares a los del crudo con retenciones.

Hasta que el Brent, el precio de referencia para el país, se mantuvo en ascenso (ver aparte), no fue un problema tan notorio. Las retenciones, con el barril debajo de u$s 55 como a finales del mes pasado, comenzaron a profundizar un escenario de tensiones: a ese valor hay que restarle algo así como un 10% (los $4 de retenciones por cada dólar de crudo exportado).

Con la fuerte concentración en el mercado de refinación, el margen para las productoras es casi mínimo. O exportan o venden dentro del país al valor que en buena medida les imponen. “Es una batalla perdida”, describió una de las fuentes consultadas.

La explicación que recibieron quienes estuvieron en la ronda de encuentros fueron centralmente dos: por un lado, la necesidad de mantener el ajuste fiscal impuesto por el FMI y, al mismo tiempo, evitar un efecto dominó. Es decir, que otros sectores que hoy reciben el gravamen sigan el camino de las petroleras que hacen el reclamo, lo que podría reportar otro frente de disputa en el tránsito de un año electoral donde el gobierno de Mauricio Macri se juega la permanencia en octubre.

Así las cosas, en buena medida, la rentabilidad para el grueso de las empresas en Vaca Muerta tendrá una variable central en el contexto internacional. ¿Cuál será el valor del Brent durante el 2019? ¿La foto será más parecida a la de los u$s 85 de octubre o a la de los u$s 53 de la abrupta caída de fines de diciembre?

Los u$s 55 imponen un desafío de magnitud si se contempla que sobre ese valor hay algo así como otros u$s 7 adicionales en descuentos. Con todo, la última semana el precio tendió a recuperarse, y hay analistas que observan un valor promedio de u$s 70 para 2019.

Por ahora, las empresas mantienen en pie sus previsiones de inversión, aunque las evaluaciones serán mes a mes.