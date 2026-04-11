Desde el aire, así se ve la obra que une la historia entre dos ciudades por las chacras

La histórica bajada de Nueva España era transitada por peones rurales y hoy será el acceso asfaltado para 6 mil habitantes que comparten una historia en común.

En el límite difuso entre la ciudad de Centenario y Neuquén , donde durante décadas la geografía fue mucho más fuerte que la planificación urbana, comenzó a materializarse una obra fundamental. Es la pavimentación de la histórica bajada de Nueva España , frente a la rotonda de Fasinpat a la vera de la Ruta 7 .

Se trata de un punto que tiene mucha historia y en el que hoy aparece como el único ingreso a la zona sur de Centenario, que se empieza a unir con Neuquén desde las chacras y los nuevos loteos. Allí viven un poco más de 6 mil personas, que todos los días van y vienen a sus puestos de trabajo en la capital neuquina, pero que duermen en Centenario.

Por allí, en lo que muchos recuerdan como el único acceso original al viejo barrio Nueva España, transitaban pioneros y peones rurales que ingresaban a las chacras de la colonia rural. Esa bajada de unos 800 metros fue durante años un paso vital, cercano a lo que hoy se conoce como Calle 0 , al lado del Parque Industrial Neuquén (PIN Este) .

La nueva bajada de Nueva España, es el acceso a los loteos y las chacras en el límite entre Centenario y Neuquén,

Pero también fue escenario de algunas tragedias. Las tormentas de lluvia de 2014 y 2016 arrasaron con todo, había destruido parte de esa bajada. El agua se llevó parte de casas en la calle Los Olmos, y se dejó en evidencia la vulnerabilidad y la necesidad urgente de una intervención estructural.

Una obra esperada por décadas

El proyecto, que hoy empieza a cambiar la realidad del lugar, responde a una demanda histórica de más de 20 años. El crecimiento urbano en la zona sur de Centenario —con loteos como El Rocío, Prima Terra, El Vergel, Santa Ángela II, Fultinitti, Herrerías, y Sommadossi, que se terminaron de consolidar. Y con esas urbanizaciones, la presión para que se concrete el asfalto en esa bajada.

Hoy, en ese sector viven cerca de 6 mil personas que dependen de esta conexión para mejorar su calidad de vida y su acceso a servicios, transporte y empleo.

Pavimento en acceso al Barrio Nueva España (8) Claudio Espinoza

La intervención incluye unos 420 metros lineales de calzada de hormigón, una rotonda que organizará la circulación hacia distintos sectores, unos 970 metros de sendas peatonales y bicisenda. Además, se ejecutará un canal pluvial para evitar futuros desbordes.

Pavimento en acceso al Barrio Nueva España (4) Claudio Espinoza

La obra se pensó desde una lógica integral de movilidad urbana, incorporando también el tránsito no motorizado y resolviendo uno de los principales problemas históricos del sector: el drenaje del agua.

Avance y cortes: cómo sigue la obra

Con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos, financiada a través de un convenio urbanístico (con los desarrolladores básicamente de los loteos) que evita trasladar costos a los vecinos, los trabajos muestran avances concretos con cordones cuneta prácticamente finalizados y las veredas y bicisenda en un 80% de ejecución. En tanto que la calzada de hormigón está al 45% completado. en su momento el proyecto, hace años iba a estar a cargo de Arco SRl, y la idea de algunos desarrolladores era unir Centenario y Neuquén con asfalto, por la zona de chacras.

Dron bajada Nueva España (1) Centenario y Neuquen están casi unidos ente chacras, barrios y parques industriales.

Actualmente, los trabajos se concentran en el sector superior, en la conexión directa con Neuquén, lo que obligó a interrumpir la circulación en la zona.

El corte se mantendrá por aproximadamente 20 días, con desvíos señalizados y mantenimiento periódico de las vías alternativas para garantizar el tránsito.

Más que una obra vial, la bajada de Nueva España representa el fin de una división histórica. Durante años, esa franja fue una especie de “tierra de nadie” en términos de planificación, donde los límites políticos no coincidían con la vida real de los vecinos.

Hoy, con esta intervención, se empieza a cerrar esa grieta urbana entre Centenario y Neuquén, integrando definitivamente un sector que creció al margen de las decisiones.

La bajada ya no será solo un recuerdo de los pioneros o de las tormentas sino que empieza a convertirse en una puerta de entrada más segura para cientos de familias.