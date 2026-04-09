Este color se posiciona como el gran protagonista de la temporada otoño-invierno 2026 , incluso desplazando al negro. Los modelos que permiten lucir esta tendencia .

El color del calzado de esta temporada otoño-invierno 2026: zapatos marrones, ¿cuáles son y cómo llevarlos?

Cambia la estación y cambia el guardarropas. Con la llegada de temperaturas bajas, surge la necesidad de recurrir a prendas abrigadas, pero que a la vez no resignen el estilo. Y los zapatos no son la excepción . En este contexto, para el otoño 2026 aparece una tendencia muy marcada : el marrón se perfila como uno de los tonos más elegidos.

Lejos de ser un tono secundario, este color se posiciona como el gran protagonista de la temporada , transformándose en un nuevo neutro que compite directamente con el negro .

Su gran ventaja es su versatilidad , calidez y capacidad de adaptación a distintos estilos , tanto outfits relajados como opciones más formales. Desde el chocolate intenso hasta los cafés más claros, la paleta marrón domina las colecciones y se impone en varios de los modelos más usados.

Este fenómeno no responde únicamente a una cuestión estética, sino a un cambio más profundo en la manera de entender la moda: siluetas más simples, funcionales y atemporales que dialogan con la necesidad de construir guardarropas duraderos y combinables. A continuación, cuatro modelos para incorporar el color a tu calzado.

Botas en punta: elegancia que estiliza

Clásicas pero renovadas, las botas en punta resurgen con fuerza esta temporada. Su principal atractivo radica en su capacidad para estilizar la figura, alargando visualmente las piernas y aportando una cuota inmediata de sofisticación.

botas punta Las botas en punta suman estilo incluso a los looks más simples. Pinterest

En marrón, este modelo adquiere una nueva dimensión. Se convierte en una alternativa menos rígida que el negro, pero igualmente elegante. Funciona tanto en looks formales como en combinaciones más relajadas con denim: conjuntos sastreros, pantalones de vestir o incluso con jeans y camisa blanca. Esta dualidad explica su permanencia en las pasarelas y en el street style: es un diseño que no necesita reinventarse para seguir vigente, solo adaptarse al contexto cromático de la temporada.

Botas cowboy: zapatos identidad y carácter

Si hay un calzado que aporta personalidad, ese es la bota cowboy. Con raíces en el oeste estadounidense, este diseño trascendió su origen funcional para convertirse en un ícono de estilo global. Esta pieza transforma cualquier outfit y suma carácter al instante. En otoño 2026, las versiones en tonos marrones, desde tostados hasta cafés medios, son las más buscadas. Su éxito radica en su versatilidad: pueden integrarse en looks boho con vestidos fluidos o en estilismos urbanos con cuero y denim.

botas cowboy Las botas cowboy, una calzado que aporta personalidad. Pinterest

Además, en un contexto donde la moda recupera elementos del pasado, las botas cowboy representan esa fusión entre nostalgia y modernidad. No solo complementan un outfit, sino que lo transforman, aportando carácter y una narrativa visual clara.

Chatitas: el regreso de lo simple

Las chatitas, también conocidas como bailarinas, consolidan su regreso como parte de una tendencia más amplia hacia lo minimalista. Este tipo de calzado plano, cómodo y de perfil bajo responde a una demanda creciente por piezas prácticas que no sacrifiquen estilo y continúa ganando terreno como una de las opciones más elegidas para el día a día.

chatitas Las chatitas son ideales para quienes buscan practicidad sin resignar estilo. Pinterest

En marrón, las chatitas ganan profundidad y se alejan de la imagen más infantil o clásica que solían tener en negro. Materiales como la gamuza refuerzan su estética otoñal, sumando textura y calidez al conjunto. Son perfectas para reemplazar zapatillas en looks más pulidos, y combinan muy bien con pantalones rectos, faldas midi o vestidos tejidos.

Mocasines: el equilibrio perfecto

Los mocasines atraviesan este año una evolución clave. Atrás quedaron las versiones voluminosas: la tendencia ahora apunta a diseños más estilizados, de líneas limpias y perfil bajo. Este nuevo enfoque responde a una búsqueda de equilibrio entre comodidad y sofisticación.

mocasines Los mocasines son cómodos y aportan un toque sofisticado. Pinterest

Los mocasines marrones, en particular, sintetizan esa dualidad: son lo suficientemente formales para contextos laborales, pero también funcionan en outfits relajados. Su popularidad se explica, en parte, por su facilidad de uso. Combinan con jeans, vestidos tejidos o pantalones amplios, adaptándose a distintas ocasiones sin perder coherencia estética.