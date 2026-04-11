El gimnasio que ya emociona a los chicos de Los Guañacos

Alumnos de la Escuela Albergue N°262 visitaron el avance del Salón de Actividades Físicas, una obra pública histórica para la localidad del norte neuquino.

Los Guañacos tendrá un espacio para realizar actividades a pesar de las adversidades climáticas.

En la localidad de Los Guañacos , en el norte de Neuquén , avanza la construcción del Salón de Actividades Físicas (SAF), una obra pública que apunta a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, educativas y comunitarias en una zona marcada por inviernos intensos y condiciones climáticas adversas.

Días atrás, unos 25 estudiantes de la Escuela Albergue N°262 recorrieron el predio junto a docentes, la directora de la institución y la presidenta de la Comisión de Fomento, Alejandra Vázquez. Durante la visita, los alumnos pudieron observar el avance de la estructura, conocer los espacios proyectados y familiarizarse con las características del futuro gimnasio.

El Salón de Actividades Físicas tendrá una superficie total de 1.155 metros cuadrados y será el primero de estas características en los 37 años de historia de la comisión de fomento. La obra fue priorizada dentro del pacto de gobernanza con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad: contar con un espacio cerrado y calefaccionado para actividades físicas, culturales y recreativas.

En una región donde las bajas temperaturas, las nevadas y los fuertes vientos suelen limitar las actividades al aire libre, el gimnasio permitirá garantizar la continuidad de clases de educación física, actos escolares, encuentros comunitarios y eventos sociales durante todo el año.

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Recorrido educativo y participación estudiantil

La visita de los estudiantes no solo tuvo un carácter institucional, sino también formativo. Durante el recorrido, los alumnos pudieron conocer de cerca cómo se desarrolla una obra pública, identificar materiales y estructuras, y comprender las distintas etapas de construcción.

La actividad permitió acercar el proyecto a la comunidad educativa y generar un vínculo directo entre los futuros usuarios del espacio y la obra en ejecución, fortaleciendo la participación y el sentido de pertenencia en torno al nuevo edificio.

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Cómo será el nuevo Salón de Actividades Físicas

El proyecto contempla una infraestructura pensada para múltiples usos. En la planta baja se construirán dos accesos, un hall de ingreso, campo de juego, salón principal, cocina, sanitarios adaptados y sala de máquinas. En la planta alta se sumará otro salón destinado a actividades complementarias.

El complejo también incluirá espacios de circulación, entrepiso técnico, portal de acceso, estacionamientos, parquización y una estación saludable, lo que permitirá desarrollar desde competencias deportivas hasta encuentros culturales y sociales.

La construcción del SAF representa una mejora en la infraestructura comunitaria de Los Guañacos y busca ampliar las oportunidades de integración social, recreación y desarrollo educativo para los habitantes de la localidad.