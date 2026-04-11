Lucila Crexell, sinónimo de polémica

Lo fue casi desde sus inicios en la política. La flamante embajadora que nunca obedeció mandatos.

La figura de la ex senadora Lucila Crexell se asocia indefectiblemente con la polémica o, al menos, de lo opuesto a lo que buena parte del mundo de la política podría esperar como aceptable.

Crexell no proviene de un lugar alejado de ese círculo. Por el contrario, es la hija de la fallecida Luz Sapag y sobrina de Jorge, el ex gobernador de la provincia . Pero nunca obedeció mandatos.

Su aparición en la escena pública se dio en las internas del Movimiento Popular Neuquino para las elecciones nacionales de 2013, siendo precandidata a senadora por la lista Azul y Blanca de los petroleros, que encabezaba Guillermo Pereyra .

Enfrentó a la lista del entonces partido provincial, en lo que resultó casi una mojada de oreja al gobernador Jorge Sapag, donde su vice, Ana Pechen, lideró la nómina a senadores en representación del oficialismo.

Su carrera como senadora

La de 2013 fue una campaña llena de descalificaciones hacia la conducción del MPN, que terminó con la victoria de los petroleros en esa interna, resultado que después se replicó en las elecciones generales.

Crexell asumió su banca en el Senado pero al poco tiempo rompió lazos con Pereyra y funcionó durante esos años de manera autónoma, aunque siguió llevando la sigla del MPN en su banca.

En las elecciones de 2019, volcada a las ideas del macrismo, fue candidata otra vez a la Cámara Alta en la lista de Juntos por el Cambio (JxC) detrás de Horacio “Pechi” Quiroga.

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Pelea judicial

El fallecimiento del ex intendente originó un corrimiento, lo que devino en una disputa legal para definir, una vez conseguida la banca en las elecciones nacionales, a quien le correspondía ese lugar.

Un fallo de primera instancia determinó que Pablo Cervi, primer suplente, debía sumir por Quiroga bajo el argumento de la paridad de género pero Crexell apeló esa decisión ante la Cámara Nacional Electoral, que le dio la razón. Y luego, tras otra apelación, en este caso de parte de Cervi ante la Corte Suprema, se ratificó la decisión de la Cámara.

De esta manera, Crexell logró otro mandato como senadora que, al igual que el anterior, no estuvo exento de controversias. Apenas asumió en diciembre de 2019 abandonó JxC y conformó un bloque unipersonal, aduciendo que el partido había apoyado a Cervi.

Ya en 2023, con el triunfo de Rolando Figueroa, Crexell se acercó al espacio político del entonces flamante gobernador.

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Una ley y otra controversia

El tratamiento en el Congreso de la ley Bases en junio de 2024 la volvió a poner en el centro de la escena cuando se filtró la información de un supuesto acuerdo con el gobierno del presidente Javier Milei, por el cual se la designaría como embajadora de la UNESCO en París, a cambio del apoyo a la normativa impulsada por Nación.

Ese nombramiento no se dio. Sin embargo, casi dos años después, la ex senadora neuquina finalmente será embajadora en Canadá, a partir del aval que le dio la Cámara Alta en el Congreso Nacional.

Todo en medio de fuertes declaraciones de Figueroa y de la actual senadora Julieta Corroza, que se opusieron al pliego, aduciendo que no cumplió con el acuerdo al que habían llegado para el tratamiento de la mencionada ley Bases, de no apoyar el capítulo tributario, el cual, según la mirada del gobierno neuquino, perjudicaba a la provincia.

Ahora, Crexell tomará otro rumbo, el de la diplomacia, aunque en el camino hacia ese lugar tampoco le pudo escapar a la polémica.