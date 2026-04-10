En exclusiva con LM Neuquén, Lucila Crexell respondió a los cuestionamientos sobre sus votos en el Senado

La exsenadora habló con LM Neuquén después de su nombramiento. Rechazó las acusaciones y le bajó el tono a las críticas de La Neuquinidad.

La exsenadora Lucila Crexell habló con LM Neuquén en Vivo respecto de su designación como embajadora en Canadá y las críticas recibidas, tanto de Unión por la Patria como de La Neuquinidad. Negó que su voto a favor de la Ley Bases haya estado condicionado por la promesa de un cargo diplomático y aseguró que las denuncias en su contra “no tenían sustento judicial”.

Respecto de su nuevo rol, la neuquina explicó que “la misión es representar a Argentina con los lineamientos de Cancillería y del Presidente”. “Estoy para trabajar, me gusta obtener resultados”, afirmó.

Respecto de las denuncias en su contra presentadas en Comodoro Py, resaltó que fueron archivadas por "inexistencia de delito, falta de relación causal y ausencia de pruebas". En ese sentido, planteó que su voto a la Ley Bases respondió a una negociación legislativa que incluyó modificaciones impulsadas por Neuquén , especialmente en el capítulo de hidrocarburos, y no a un acuerdo personal con el Gobierno nacional. “No se puede comprobar que haya ninguna vinculación de mi decisión de votar una ley con alguna propuesta de integrar un organismo internacional”, afirmó.

“A mí me generaron un daño enorme… quisieron instalarlo, lo instalaron y lo siguen replicando”. “A mí me generaron un daño enorme… quisieron instalarlo, lo instalaron y lo siguen replicando”.

Más allá de la polémica, Crexell buscó posicionarse en su nuevo rol. Aclaró que todavía falta el decreto presidencial para formalizar su designación, pero anticipó que trabajará sobre una agenda bilateral con eje en minería, oil & gas, cooperación técnica y energía nuclear.

“Hay un potencial de relación con Canadá muy grande en temas como minería”, dijo y agregó que hay “cuestiones de cooperación en incendios forestales, capacitación, cultura y materia electoral”.

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Por otra parte, insistió en el potencial de vinculación con Neuquén y una posibilidad para la planta de agua pesada (PIAP) que podría encontrar en ese vínculo una solución a la problemática que atraviesa en los últimos años. En ese sentido, recordó que Argentina y Canadá tienen una relación histórica en materia nuclear.

Cruces con La Neuquinidad

La exsenadora también respondió a las críticas del gobernador Rolando Figueroa y de la senadora Julieta Corroza. Defendió su voto sobre la reimposición del impuesto a las Ganancias, que le valió su pelea con el partido provincial y lo calificó como un tributo progresivo.

Sobre ese gravamen en particular, justificó la intención de su voto y remarcó: “Ese dinero vuelve a la provincia en forma de coparticipación”. Y amplió: “Si queremos un buen sistema tributario, bajaría Ingresos Brutos o la tasa vial que incrementa muchísimo el costo del combustible”.

Respecto de los cuestionamientos de Figueroa sobre su voto, indicando que la banca de los senadores pertenece a las provincias, Crexell respondió que “las negociaciones dentro del Parlamento tienen que ver con una facultad privativa de los parlamentarios”.

LUCILA CREXELL

Cómo sigue su vínculo con Neuquén

Amén de lo mencionado anteriormente, Crexell buscó bajar el tono y aseguró que mantendrá una relación institucional con el gobierno de Rolando Figueroa: “El vínculo va a ser absolutamente genuino y honesto”, aseguró.

Dijo también que su intención es colaborar con la provincia desde el exterior y que "tienen el teléfono y toda mi predisposición para trabajar en conjunto" con funcionarios y sectores productivos.