Sobrevivió un mes en la cueva del oso que lo atacó

Allí, Alexander abrió la boca para pronunciar su nombre, no pudo recordar su edad, pero sí que sobrevivió en la cueva tomando su propia orina para no morir de sed. Actualmente, la víctima del animal se encuentra en terapia intensiva, donde los profesionales atienden sus múltiples lesiones y tratan de mejorar su piel, que parece podrida, según informaron los médicos del hospital. También dijeron que Alexander puede mover sus brazos. En el hospital, y con las dificultades de salud que lo acosaban, Alexander logró explicar que fue atacado y arrastrado dentro de la guarida por el oso, luego de romperle la columna vertebral. El hombre también calculó que el ataque había sido un mes atrás. Más tarde, dijo en una frase la teoría de porqué el animal no lo había matado: “El oso me preservó como alimento para más tarde”.

Los médicos dicen que no pueden explicar cómo el hombre sobrevivió a tales lesiones. Todavía no está claro si Alexander también fue un cazador y cómo ocurrió su encuentro con el animal, un hecho que recuerda inmediatamente lo que le ocurrió a Hugh, el personaje Leonardo Di Caprio en la película El renacido, cuando un oso grizzly lo atacó violentamente y lo dejó medio muerto en algún lugar helado de un bosque estadounidense. A diferencia de lo que ocurrió con el infortunado Alexander, el ataque de un oso a Di Caprio le valió un premio Oscar.

