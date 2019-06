A una médica le quitan la matrícula por modelar y publicar fotos

La joven se recibió de doctora a los 23 y durante cuatro años ejerció la medicina. Pero hace dos que decidió profundizar su carrera como modelo, incluyendo anuncios de televisión, tapas de revistas de moda y fotografías en Facebook en las que a veces posa con poca ropa y en actitudes provocativas… Demasiado para la sociedad conservadora de Birmania. “Mi ídola es Kim Kardashian y me siento segura para ser yo misma. No me gustan otros miembros de la familia Kardashian, solo admiro a Kim porque fue la primera, así que me gustaría ser la primera médica que es también una modelo sexy”, manifiesta. Lo cierto es que esa combinación disgustó al Consejo Médico de Myanmar (nombre oficial de Birmania), que a comienzos de mes le notificó que le revocaba su licencia por considerar que sus fotos y videos “contravienen la tradición birmana”. Ya en enero le habían advertido que no podía dedicarse a ambas actividades.