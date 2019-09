"Está mintiendo los RT no son tuits míos", intervino Luis Ventura citando las palabras de Milei que llegaron a él vía Whatsapp. "¿No es su tuit entonces?", lanzó la panelista en forma irónica. "Cuando vos retuiteas estás hablando. Si a mi me escribe alguien bardeando a Mariano (Iúdica) y yo retuiteó, Mariano viene mañana y me dice 'Sol ¿qué hacés?' Y tiene toda la razón", manifestó mirando a cámara, para dejar en claro que replicar un mensaje es una forma de avalarlo.

"A mi gato no me dicen nadie porque yo las cosas me las gané trabajando", subrayó la joven. "No tuve que acostarme con alguien o pagarle a alguien para estar acá. Y si está pidiendo que me echen, se va a tener que hacer cargo en la Justicia porque no es gratis ir por los programas y pedir que echen a la gente", señaló sin pelos en la lengua.

"Yo las cosas me las gané trabajando, jamás pedí que echen a nadie. Estando en programas donde me trataran muy mal, lo primero que decía es 'Yo me voy'. No pedía que echen a nadie", remarcó haciendo alusión a las diferentes situaciones en las que compartió pantalla con Milei y el mediático se puso violento o le faltó el respeto.

Tras el descargo de Pérez, Iúdica, le dio la palabra a uno de sus panelistas para que repita la información que había anunciado el domingo en Infama. “El sábado gente de la producción de Involucrados lo llamó a Milei para invitarlo a que viniera hoy y lo que dijo fue: 'Voy con una condición, que la echen a Sol Pérez'. No que no esté (en el piso), que a veces es lo que suele pasar en los programas”, contó.

Embed

No es la primera vez que Milei agrede a una mujer ni que replica mensajes misóginos e insultantes contra Sol Pérez.

En junio del 2018, durante una charla en el Colegio de Abogados de Metán, el economista maltrató a la periodista salteña Teresa Frías y le dijo: "Sos una burra". "Estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte. Me parece que hasta tenés problemas de comprensión, tu problema es de soberbia porque no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés", continuó en esa ocasión sacado y con tono ofensivo.

A mediados de este año, Milei replicó mensajes denigrantes contra Pérez.

tuits-milei.jpg

LEÉ MÁS

Sol Pérez se peleó con Milei y se fue furiosa del estudio

Milei hizo llorar a Sol Pérez en vivo y lo echaron del programa