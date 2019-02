Sol Pérez se peleó con Milei y se fue furiosa del estudio

Buenos Aires. Sol Pérez y Javier Milei protagonizaron un tenso cruce en Gente opinando, el magazine que conduce el Pollo Álvarez por Net TV. El episodio comenzó cuando la panelista empezó a cuestionarle algunos conceptos al economista y éste le respondió sin filtro: “Vos me querés manotear el bolsillo”. “No abrís la cabeza, no entendés porque no escuchás”, dijo Milei, descalificando a la modelo, y agregó: “Vos con tus ideas de redistribuir el ingreso no te das cuenta de que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la Ley y del robo. No estás formada”.