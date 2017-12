Sol Pérez se puso picante con Pampita

Si bien el rumor fue desmentido enfáticamente por Sol y por Pico, Pampita no emitió palabra sobre el tema. Sólo se limitó a desmentir la especulación con un gesto calificado por la rubia como insuficiente.

Para descargar su furia y sentar posición, la chica fitness replicó un tuit de una seguidora: “Miro Twitter y no puedo creer lo que generó Pampita y que con un ‘no’ evitaba. Su silencio ayudó para que otras mujeres bastardeen a Sol Pérez. Parece que cuesta aceptar ver crecer a una mujer entre mujeres, después quieren hablar de violencia de género. Qué vergüenza”.

Cuando una internauta le respondió que no sea ridícula y que no le eche la culpa a Pampita, la ex participante del “Bailando” salió al cruce ya con sus propias palabras. “No le echo la culpa a nadie, pero si te preguntan ‘¿le encontraste mensajes de Sol Pérez?’ es tan fácil como decir ‘NO’. Yo no tengo por qué fumarme este momento cuando no hice nada y ella lo sabe”.

“No decir nada es dejar que se me vincule a mí, que decida sobre su vida no sobre la mía porque te repito, no tengo por qué bancarme las cosas que me banco. Me parece que no entendés el medio, la única forma de que esto se corte es que ella me desvincule, no dejar la duda”, agregó.

“No se trata de ella se trata también de otra mina que no tiene nada que ver”, recalcó Sol, a quien la indignación no le sacó las ganas de seguir calentando las redes con su cuerpo, esta vez en lencería estilo 50 sombras de Grey.

