Son gemelas y se quieren casar con el mismo novio

500.000 dólares gastaron entre las dos en cirugías estéticas

ambas gastaron una fortuna para tener medidas físicas similares. tienen los mismos implantes mamarios, la misma cantidad de relleno de labios, iguales cejas y pestañas.

Las mujeres indicaron que sabían que muchos hombres iban a querer estar con ellas y considerarlas un trofeo, por lo que cuando conocieron a la actual pareja, pensaron bien si ambas sentían lo mismo por el mecánico. “Tuvimos que estar seguros de que Ben nos gustaba a las dos antes de que acordáramos conocerlo”, señalaron.

Sobre su vida como una inusual pareja, confesaron: “Ben nos trata por igual. Si besa a Anna, me besa justo después y nos toma a ambas de las manos cuando salimos”, expresó Lucy. “Todos dormimos juntos, pero no es como un trío ya que no nos involucramos unos con otros. Algunas personas dicen que es repugnante, pero nos funciona”, coinciden.