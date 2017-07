Soplar velitas de cumpleaños desparrama bacterias

En su experimento, el investigador hizo que los voluntarios comieran diversos tipos de alimentos de los que se suelen consumir en una fiesta de cumpleaños, para estimular sus glándulas salivales y, luego, les hizo soplar las velas de la torta de cumpleaños. Al analizar el pastel se descubrió que la cantidad de bacterias presentes era mucho mayor que en otros en los que nadie había soplado las velas. Evidentemente, la saliva es el método por el que esas bacterias se propagan desde la boca de la persona que celebra su cumpleaños a la torta, y de ahí al resto de los comensales.

Tal y como explica el doctor Dawson, la boca de cualquier persona está llena de microorganismos aunque, afortunadamente, la mayoría de ellos no son dañinos. De cualquier forma, sus resultados revelan que la práctica de soplar las velas en un cumpleaños puede servir para contagiar resfriados y dolencias similares entre los niños.

Dawson dijo que la idea para el estudio vino de su hija adolescente, aunque también llevó a cabo una serie de estudios sobre preguntas comunes en seguridad alimentaria con sus estudiantes de pregrado, como una forma de involucrarlos en la investigación científica original. Sin embargo, el investigador afirma que las fiestas de cumpleaños no deben ser arruinadas por esto dado que, según su perspectiva, “no es un gran problema para la salud”. Claro, nuestras bocas están llenas de bacterias, la mayoría de ellas no dañinas (cuando hablamos de daño, hablamos de algo serio, duradero y de probables y peligrosas consecuencias). Si las tortas de cumpleaños contribuyeran significativamente a la propagación de enfermedades mortales, la humanidad estaría largamente alterada. Lo que sí sugiere Dawson es “evitar que el cumpleañero sople las velitas de su torta si está muy enfermo”. Y también propone que informarse no significa ponerse paranoico: no se puede vivir 100% estéril en un círculo de confianza.