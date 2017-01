El Indio Solari elogió a Juan Román Riquelme.

Buenos Aires

En las últimas horas salió a la luz un audio en el que se puede escuchar a Carlos “Indio” Solari confesando su admiración por Juan Román Riquelme. Las declaraciones del ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota forman parte del documental de Sebastián de Caro que se estrenará este año en el festival de cine independiente.

En el audio, que apenas dura unos minutos, el Indio se deshace en elogios al ex capitán y diez de Boca Juniors.

“Román, estoy grabándote este saludo para vos, te quiero desear suerte en casi todas tus cosas. Ya escribí en un libro mi mirada sobre cómo jugabas vos al fútbol. Vos sabés que yo no soy técnico, pero disfruté mucho del tiempo que jugaste, ni hablar de las maravillas que te he visto hacer dentro de un campo de juego. Para mí sigue siendo un juego, jugar a la pelota, como más de una vez te he escuchado decirlo. Te quiero sin conocerte mucho, he estado una vez con vos nomás. Me gustan los jugadores como vos, como Zidane. Te mando un gran cariño, un gran abrazo. Ya nos veremos en algún momento. Chau, viejo”, son las palabras del líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que lo acompaña en su etapa solista desde que se distanció de los Redondos.

Riquelme y el creador de “El charro chino” sólo se cruzaron una vez en un palco de la Bombonera. En esa oportunidad ambos se tomaron una fotografía, que sin dudas refleja la simpatía del Indio por Boca y por el ídolo xeneize.

Además de las palabras de Solari, en el documental también aparecen testimonios de Alejandro Dolina, Juan Pablo Varsky y de gente del espectáculo vinculada a Boca. Una lista de 40 personas intentará definir quién fue Román.

“Es en formato documental (la producción). Todo pasó en el partido Boca-Lanús. No hay una búsqueda biográfica. Las imágenes tienen un registro particular, un seguimiento personalizado”, adelantó el director De Caro, quien el 11 de mayo de 2014 se filtró en el campo de juego para gestar en secreto una película de cinco letras: Román.