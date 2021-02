Su abuelo murió por Covid y denunció que el cuerpo estuvo 7 horas en el piso

En las últimas horas, una publicación de Facebook se viralizó y convulsionó a San Martín de los Andes . Una mujer denunció que en esa ciudad los adultos mayores contagiados con Covid no reciben el tratamiento necesario. En esta oportunidad, Karen Trevisán y su familia debieron lidiar contra los protocolos que nadie cumple tras el fallecimiento de su abuelo, que una vez muerto , permaneció durante siete horas tirado en el pasillo de su casa porque ni el hospital Ramón Carrillo ni la funeraria lo quisieron retirar.

“Fue un destrato tremendo y vergonzoso. Falleció a las 23 y recién lo sacaron a las 6 de la mañana”, explicó a LMN la mujer. “Cuando se descompensó pedimos una ambulancia de urgencia que tardó 25 minutos. Cuando llegó, ya estaba muerto y se fueron diciendo que no podían hacer nada”, detalló.

Sergio Novoa, de 89 años, padecía de diabetes y “estaba muy débil”. Cuando se contagió -aún no saben cómo contrajo el virus-, una neumonía fuerte atacó sus pulmones. “No lo quisieron internar aunque estaba en malas condiciones. A los adultos los mandan a la casa pero mi abuelo no estaba en condiciones como para no tener una atención especial”, aseguró la mujer y agregó: “Si hubiera tenido una atención rápida la historia hubiera sido distinta”.