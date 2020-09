Sube la tensión por la ocupación de tierras en Villa Mascardi

Orlando Carriqueo, del Parlamento Tehuelche Mapuche de Río Negro, dijo que "frente a esa demostración racista, nosotros optamos por ir más allá. Pretendemos instalar el planteo de la necesidad que existe de una distribución equitativa de tierras".

La olla popular se ubicó en el Alto de Bariloche, frente a una toma de tierras que ya fue denunciada a las autoridades. "La gente no puede más, al no poder afrontar sus alquileres, no tienen más opción que ocupar tierras" justificó.

Bariloche - Manifestaciones 3.jpg

"La imposibilidad de acceder a sus tierras no sólo es una problemática que afecta a las 160 comunidades mapuches que hay en la provincia, sino también a la gente que reside en los sectores populares, quienes no tienen posibilidad de acceder a una tierra porque no existen políticas claras en ese sentido", dijo el dirigente.

Por la tarde se realizó la segunda movilización de vecinos autoconvocados en defensa de los pobladores de Villa Mascardi que son agredidos de forma continua por integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu. Hace una semana, el grupo intentó trasladarse hasta el territorio tomado aunque la Policía de Río Negro se lo impidió. Esta vez eligieron trasladarse al Centro Cívico bajo la consigna de un "banderazo" para defender la soberanía.

Bariloche - Manifestaciones 2.jpg

Durante la actividad, unos 250 vecinos, dieron lectura a un petitorio que el lunes entregarán a la gobernadora Arabela Carreras.

La gobernadora de Río Negro pidió "ser claros" respecto de las tomas de tierras al remarcar que se tratan de un "delito" y dijo que "en democracia no podemos volver a permitirnos un caso como el de Rafael Nahuel", el joven que murió en 2017 durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de la toma.

Diferenció la ocupación de terrenos en Villa Mascardi respecto de la de la zona de El Bolsón. Dijo que en Mascardi "los tomadores tienen una actitud violenta y reivindican cuestiones mapuches", aseveró.