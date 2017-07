Superduelo de refuerzos entre los dos más grandes

Haciendo cuentas, repasando nombres y especulando con lo que viene, LM Neuquén pone en la balanza ambos mercados para analizar cuál de los dos planteles va mejor rumbeado de cara a lo que viene.

River apostó decididamente por jugadores con jerarquía, mientras que Boca metió un mix entre experiencia y juventud. El Millo, con el objetivo de la Copa por delante, fue a lo seguro y abrochó a Javier Pinola (34), Ignacio Scocco (32), Germán Lux (35) y Enzo Pérez (31). El Xeneize trajo a Paolo Goltz (32) y tiene todo acordado con Wanchope Ábila (27). Además, se la jugó por Espinoza (22) –en suspenso– y por el colombiano Edwin Cardona (24).

Distintas prioridades

Pensando en los puestos de la cancha en los que decidieron fortalecer, en Boca apostaron más a la zona de creación y ataque. Con Cardona, se intentó buscar alguien que ponga la pausa y genere juego de mitad de cancha hacia adelante. Además, sumó a Espinoza, un atacante por afuera veloz (ante la posible partida de Pavón) y a Wanchope como referencia de área. Por ahora, sólo Goltz es el único defensor, cuando se esperaba refuerce más esa zona del equipo campeón, ya que fue la más vulnerable.

Para River, tras las suspensiones por doping y las malas actuaciones de Batalla, aseguró un arquero y un central (Lux y Pinola), buscó un nombre de jerarquía como alternativa para el medio (Pérez) y sólo trajo un nombre de ataque para suplir la salida de Driussi (Scocco).

En el Xeneize está todo acordado para que llegue Wanchope. El Millo quiere a De la Cruz. Los dos van por el paraguayo Medina.

Los que suenan

El uruguayo Nicolás de la Cruz es el que Gallardo quiere para ser alternativa en el ataque. Lo de Lionel Vangioni se reflotó, aunque sigue siendo difícil y no es prioridad en Núñez. En el Xeneize, Esteban Rolón, volante central clave en el ascenso de Argentino, está en carpeta. Y, como no podía ser de otra manera, habrá una puja entre los dos grandes: el volante paraguayo de Libertad Jesús Medina.

En síntesis, las dos dirigencias vienen haciendo méritos con nombres importantes para contentar a sus técnicos. Todavía resta ver dentro de la cancha cuánto pueden dar cada uno y qué equipo funciona mejor para poder sacar conclusiones de cuál se reforzó mejor.

“La idea es que el que viene se sienta como uno más, que sienta la responsabilidad de todos. Son de primer nivel. Ojalá los podamos ayudar”.Leonardo Ponzio. El capitán dijo que se quiere retirar en River.

“Estoy muy feliz. Me hice los exámenes. Vengo a aportar mi granito de arena. Prometo entrenarme al 100% y brindarme por la camiseta”.Edwin Cardona. El volante creativo es nuevo jugador de Boca.

Un día quiere volver y otro no

“Un día me levanto y digo ‘vuelvo a Boca’, y al otro día digo que no vuelvo. Hay muchas cosas atrás, no es simple”, fueron las palabras de Carlos Tevez, quien habló desde Shangai. “Sé cómo están las cosas allá y es difícil. Si vuelvo, tengo que seguir demostrando y siendo ejemplo. Tengo que pensar en volver en buen nivel”, agregó. Por último se refirió a la polémica con Riquelme y aclaró: “Los periodistas tomaron partido por uno u otro. Román es el mayor ídolo del club y lo que tenía que decir ya lo dije”, cerró.

Una contratación Espinoza: revisión médica frustrada

La mala noticia de ayer en el mundo Boca fue sin duda la frustrada revisión médica de Cristian Espinoza, flamante refuerzo del Xeneize. En los estudios le apareció una cicatriz en la tibia derecha, por lo que mañana deberá hacerse estudios complementarios para ver si se incorporará o no.

Espinoza sufrió una fractura en esa pierna que le impidió jugar entre enero y abril en el Valladolid, club al que el Villarreal lo cedió a préstamo. Además, Boca le pedirá al Villarreal un seguro por si el jugador sufre una nueva fractura que le impida jugar. El entorno del delantero aseguró que los nuevos estudios arrojarán resultados positivos y se sumará al plantel.

Por otro lado, la llegada de Ramón “Wanchope” Ábila está a un paso de concretarse. El club pagará 2.500.000 dólares a Huracán y además le cederá a préstamo al Cruzeiro a Alexis Messidoro.

Y el que aparece alejarse definitivamente es Ricardo Centurión, ya que la oferta de Boca no satisfizo al San Pablo, por lo que el jugador viajó a Italia, en donde tiene grandes chances de incorporarse al Genoa. Boca viajará este mediodía hacia Ciudad del Este (Paraguay), donde llevará a cabo gran parte de la pretemporada.

El Millonario se va a EE.UU. pensando en Guaraní y Atlas

El plantel de River emprenderá vuelo esta tarde rumbo a Orlando, Estados Unidos, donde iniciará la parte dura de la pretemporada pensando en el arranque de Copa Argentina y la vuelta de Copa Libertadores como primeras competencias.

Con los cuatro refuerzos más Nicolás Bertolo y Alexander Barboza y a la espera de Nicolás de la Cruz, el Millonario estará en suelo norteamericano hasta el primero de agosto, día que regresará al país para apuntar todos los cañones al partido de vuelta ante Guaraní, por los octavos de final la Libertadores, que se jugará el martes 8 en el Monumental. En la ida en Paraguay el equipo argentino se impuso 2 a 0 y tiene todo para pasar.

El próximo desafío será en Salta, por Copa Argentina, donde enfrentará en su debut a Atlas el 15 de agosto y luego quedará a la espera del arranque del torneo pautado para el 18 del mismo mes.