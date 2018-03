Taparon conexiones clandestinas sobre el arroyo Durán

Las tareas de cegado de los caños fueron realizadas por personal técnico de la dirección provincial de Gestión Hídrica dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Acompañaron representantes de esa subsecretaría provincial, del EPAS, de la Municipalidad de Neuquén, y de la Defensoría del Pueblo.

"Ayer se taparon 4 conexiones, cerca de la calle Gatica. Algunas son conexiones pluviales o de agua de lavado de lavarropas. No detectamos cloacas pero no significa que no haya mixto", dijo en diálogo con LU5, la directora provincial de Fiscalización Dependiente de la Subsecretaría de recursos hídricos, Betina Laurenzano.

Explicó que esas conexiones ya se habían clausurado años anteriores y que se trata de caños de los mismo frentistas que, en muchos casos, son reincidentes. "Hemos intimado a titulares de dominio pero no hemos tenido respuesta dado que no siempre ese titular vive ahí", agregó la funcionaria.

Las gestiones de esta comisión se enmarcan en el amparo judicial iniciado por la Defensoría del Pueblo en el 2015 por contaminación ambiental del arroyo Durán, que tramita el Juzgado Civil N° 4.

Ayer, integrantes de la comisión se reunieron en las inmediaciones al curso de agua y su intersección con calle Gatica para presenciar el cegamiento de los caños clandestinos detectados en la inspección conjunta que la comisión llevó a cabo en noviembre de 2017. En esta oportunidad, fueron cegados dos caños ubicados en cercanías a calle Gatica.

