Tarde Mix dijo adiós

“No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió”, la frase de Gabriel García Márquez, parece reflejar a la perfección la sensación de Guada. “La verdad, estoy contenta porque es un ciclo y, como todo ciclo, empieza y termina”, dijo con la voz un tanto temblorosa. “Lo miro como una oportunidad hermosa que se dio, pero creo que es necesario que se cierre a tiempo porque si no se vuelve redundante y no les das la oportunidad a las nuevas creaciones, los nuevos proyectos y a los nuevos periodistas”, agregó la conductora.

Guada dio sus primeros pasos en la conducción en el piso de Tarde Mix luego de empezar como productora del programa en septiembre de 2013. Ahora se despide del ciclo que la vio crecer: “Me parece muy importante que una región haya tenido su espacio televisivo desde todos los ámbitos, desde lo cultural hasta lo deportivo. Creo que no hay un artista regional que no haya pasado por este canal, no le hemos cerrado las puertas a nadie y para mí eso es un orgullo”.

La productora periodística Mariana Lesa Brown es la única que quedó del equipo original que arrancó en febrero de 2013 con Tino Dolce y Soledad Cáceres. “Es un ciclo hermoso del que me llevo muchos recuerdos”, declaró con melancolía y añadió: “El programa hizo historia porque la cultura regional en Canal 7 estaba un poco dejada de lado y se volvió a poner en valor otra vez lo local”.

Con cuatro temporadas completas, una que había comenzado y casi mil programas, Tarde Mix se fue del aire con un programa clásico, donde se conmemoró la guerra de Malvinas, se abordó el autismo y tocó una banda regional; pero a la vez fue emotivo por saber que era el último. Tino formó parte desde Buenos Aires y todos juntos le dijeron adiós al público que los acompañó todos estos años.

Fin: El contrato se terminó y por cuestiones comerciales el canal decidió no renovarlo.

La crisis comercial llegó a la televisión

El productor ejecutivo de Soma Producciones, la productora de Tarde Mix, Sabino Magariños, detalló que el ciclo llegó a su fin por cuestiones comerciales: “Un programa es como una empresa, tiene un esquema comercial que lo sostiene y Tarde Mix no está ajeno a la realidad que hoy se vive en el país. La televisión funciona con la publicidad y hoy la publicidad pasa a ser casi un objeto sin suntuoso para algunos comercios”.

Vía Skype, Tino hizo su despedida

El clásico conductor de Tarde Mix, Tino Dolce, quien se fue del programa hace 20 días para comenzar una maestría en periodismo en Buenos Aires, estuvo presente en la última emisión del ciclo a través de Skype. “Yo no me había terminado de despedir. Recién hoy empiezo a caer de que ya no estoy más en el programa. Aunque estoy lejos, todavía me sentía parte de Tarde Mix”, dijo emocionado. “Es que sos parte”, le transmitió Guadalupe Celave, su compañera y amiga.

La sorpresa de que había llegado el final no era sólo sensación del conductor sino de todo el equipo, que se enteró de un día para el otro del cierre del programa. “La noticia me puso muy triste cuando me enteré, pero no es una tristeza negativa sino de nostalgia. Creo que todos los que pasaron por el programa, así hayan sido pasantes por un par de meses, se deben acordar de Tarde Mix con una sonrisa en la cara”, expresó Tino, y recordó al público que los acompañó: “Pienso en toda esa gente que creció y maduró junto al programa, junto a nosotros”.