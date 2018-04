Tarifas: polémica en Diputados por la falta de quórum

Los jefes de las bancadas del FpV y de UNA, Agustín Rossi y Graciela Camaño, cuestionaron a Monzó por no haber esperado unos minutos más a que llegaran los diputados que faltaban para obtener el quórum. Y apuntaron contra el legislador Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), quien asistió al debate pero pidió levantar la sesión cuando faltaban dos diputados.

Convocados por el Frente para la Victoria , confluyó en el recinto un amplio abanico opositor dispuesto a dejar de lado diferencias para acorralar al oficialismo, decidido a rechazar cualquier iniciativa contraria a la política del Gobierno. Hubo cuatro vertientes del peronismo, el bloque kirchnerista, el interbloque Argentina Federal, el bloque del Frente Renovador y los puntanos, y de la izquierda. Todos se reunieron con el objetivo de debatir un proyecto presentado por el Frente para la Victoria para congelar tarifas a enero de este año.

En tanto, el peronismo no kirchnerista presentó una iniciativa para atemperar el impacto: propone que los incrementos “no pueden estar disociados del coeficiente de variación salarial” establecido por el Indec.

“A mí no me levanta nadie. A las 11:30 se terminaba el horario y a las 11:45 no había quórum. Hay que cumplir el horario, si no, es cualquier cosa”. Alfredo Olmedo. De Salta Somos Todos

Carrió dice que habrá sesión en unos días

Elisa Carrió aseguró que en el Gobierno se abrió “una instancia de negociación” con los diputados por la suba de tarifas y anticipó que la semana que viene habrá una nueva sesión. Lo hizo luego del fracaso de la sesión especial para congelar los aumentos y retrotraer los valores de los servicios, que se cayó por falta de quórum en medio de denuncias contra el diputado salteño Alfredo Olmedo. “Gracias a Dios se abre una instancia de negociación, motivo por el cual se posterga la sesión para la semana que viene, y es de resaltar la actitud del señor Marcos Peña para lograr ello”, escribió la líder de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter. Previamente, Lilita defendió su ausencia en el debate. “Antes o después, esto va suceder. Hay un momento en que los representantes del pueblo deben defender al pueblo, por eso no estoy ahí, porque creo en la negociación”, dijo.

“No soy mago ni estafador”

“Siempre dije no soy mago y tampoco estafador. Nada de lo que les prometan que viene de regalo puede ser verdad. Todo lo que vale se genera, se construye con esfuerzo personal. Ese es el camino. Por eso el país está en marcha. Tenemos que seguir creciendo e incorporando argentinos”, dijo Mauricio Macri, luego de que fracasara la iniciativa para tratar en el Congreso un límite a las subas de tarifas.