The Last Kingdom otro éxito medieval de Netflix

Para aquellos que les gustan los dramas relacionados con la época medieval, hay una serie que por ahora tiene cuatro temporadas en Netflix y que seguramente te va a encantar. Tiene un parecido a la exitosa serie Vikingos, y, aunque la trama no es completamente la misma, The Last Kingdom (El Último Reino), es una gran producción de Netflix que mescla historia, aventura, romance, acción y un poco de ficción, mientras desarrolla la historia del sajón criado por vikingos, Uhtred.

THE LAST.jpg The Last Kingdom, una de las mejores serie medievales de Netflix.

The Last Kingdom no es una producción original de Netflix, el 10 de octubre del 2015 es estrenada por la BBC América, por su éxito su confirmó a finales del mismo año que habría una segunda temporada de The Last Kingdom y efectivamente se lanzó en el año 2017. Pero, esta segunda temporada no tuvo el mismo éxito de la primera y se consideró el fin de la serie. Luego en 2018 Netflix adquiere los derechos de la producción y empieza a trabajar en una tercera temporada. El 19 de noviembre del mismo año, la plataforma de streaming lanza la tercera temporada explotando los ratings de audiencia para la serie. Luego el 26 d abril del 2020 se soltó la cuarta temporada de la serie y nuevamente volvió a ser un mega éxito dentro de Netflix. Ahora se espera que para finales de 2021 se haga oficial el estreno de la quinta temporada de The Last Kingdom, una serie resucitada y que no ha dejado de ser un gran éxito.