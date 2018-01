Las nuevas tecnologías parecen distanciarse del chamuyo frente a frente y trasladarlo a través de los dispositivos móviles. Es por eso que Tinder, una app para conocer personas, explota durante la época estival y Las Grutas salió seleccionado como el segundo destino de Argentina donde más se usa.

La aplicación móvil, en la que hay que dar un “me gusta” a la persona elegida para poder comenzar una conversación virtual, realizó un sondeo de las ciudades argentinas donde más se utiliza.

En el primer lugar del ranking salió Villa Gesell, un destino elegido por adolescentes y jóvenes de todo el país para disfrutar el verano.

La sorpresa vino con la segunda posición, ocupada por la villa balnearia rionegrina. Allí, al parecer, miles de jóvenes que llegan sobre todo del sur argentino prefirieron conocer personas a través de esta aplicación. La mayoría de los turistas provienen del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

En tercer lugar se ubicó Pinamar, otro centro neurálgico de la movida veraniega. Esta playa parece ser un interesante destino para ligar.

La última, pero no la menos importante, fue Mar del Plata. El destino más popular por excelencia entre los turistas argentinas no podía faltar en el ranking del amor y los encuentros virtuales (y reales). Con tanta cantidad de gente, es imposible que no surja alguna que otra historia de verano.

Wifi gratis

Las playas céntricas de Las Grutas contarán en breve con el servicio de wifi gratuito para los turistas. Será el primer cliente rionegrino en estar conectado a través de la red Arsat.

Según indicó el jefe de operaciones de Altec, Fernando Cadenasso, Las Grutas contará con internet de alta calidad porque llegará hasta allí una cañería de fibra óptica. Lo conectarán en las bajadas más céntricas, de la Primera a la Quinta.

“Primero se efectuó el zanjeo para descubrir las cámaras por donde hay que ingresar con la fibra óptica y llegar al refugio de Arsat para así lograr conectarla”, manifestó Cadenasso. Agregó que con la llegada Red Federal de Fibra Óptica, las compañías monopólicas estarán obligadas a mejorar sus servicios en toda la provincia.

¿Cómo se utiliza la aplicación?

La aplicación móvil se vincula con las cuentas de Facebook de los usuarios. La foto de perfil, la edad y una reducida descripción son esenciales a la hora de recibir un “match” o un “me gusta”.

Los usuarios pasan perfil por perfil, y a aquellas personas que sean de su gusto les pueden dar un corazón. Si la otra persona también les dio un corazón, recién ahí pueden comenzar a vincularse y coordinar algún encuentro real. La aplicación es de las más usadas por los argentinos para conocer personas, buscar amigos y hasta encontrar pareja.

Cuando llega el finde, la playa explota de turistas

Este fin de semana aumentará el arribo de veraneantes a Las Grutas, según las estimaciones que se manejan en el municipio de San Antonio Oeste.

La titular de la Secretaría de Turismo, Nadina Gutiérrez, indicó que hasta ayer el nivel de reservas llegaba al 60%, de las cerca de 20.000 plazas de alojamiento en oferta.

El número luce bajo por el momento de la temporada, pero no se descarta que se incremente notablemente debido a que muchos visitantes viajan sin acordar previamente el hospedaje.

Un buen gancho será el clima caluroso que se pronostica, con temperaturas de entre 25 y 32 grados, sumado a la cartelera de espectáculos y acontecimientos deportivos gratuitos previstos para hoy y mañana.

Poco en la semana

La concurrencia esperada revela además el bajón que se produjo en el tramo entre semana.

El anterior, luego del Año Nuevo que llegó al 90%, disminuyó al 40%. Por el comportamiento reiterativo que viene mostrando el turismo en las últimas temporadas, no sería extraño que se repitan los mismos índices en adelante.

De todos modos, quienes están en Las Grutas disfrutan de jornadas con buenas temperaturas y la tibieza del mar, una característica de este balneario. Se observa diariamente en la playa, que se cubre de sombrillas de colores chillones.

La muchedumbre también resalta en la zona comercial una vez que cae la noche. La peatonal que atraviesa el sector céntrico suele estar abarrotada de personas hasta bien entrada la madrugada. Lo mismo sucede en el Paseo de los Artesanos, en la Primera Bajada, y en cada lugar donde actúan los artistas callejeros, otro clásico grutense.

Para agendar

Esta noche se realizará la 9ª Fiesta Popular Chamamecera en Homenaje al Gauchito Gil, en el santuario ubicado en el acceso a San Antonio Oeste, por la Ruta 3.

Actuarán músicos chamameceros de la región y de provincias de la Mesopotamia. La entrada es libre y gratuita.