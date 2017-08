Tiraron mil litros de cerveza artesanal por el temporal de viento

Ezequiel Quintana, dueño de la firma Puel, relató en declaraciones radiales que desde el martes la zona rural de Senillosa está sin luz ni agua. "Tenemos equipos de frío/calor y el trasvasado lo hacemos con bombas. Eso no se pudo hacer por el corte de luz y quedó todo a medio hacer", explicó.

El productor dijo que en consecuencia debieron tirar mil litros de cerveza y que aún no saben cuándo podrán volver a producir.

"Trabajan seis personas en la fábrica y no podemos hacer ninguna actividad en la zona rural. A poco tiempo del corte de luz no tenemos agua, es una pérdida económica. Aún no hicimos una evaluación de cuánta plata es".

Quintana expresó que el EPEN había sido informado sobre los lugares afectados por el temporal, pero que aún no resolvieron el inconveniente.