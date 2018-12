De la misma manera, deberás procurar llevar todas aquellas cosas que el animal pueda precisar allí: comida, juguetes, agua, toalla para secarlo, remedios, bolsa para recoger sus necesidades, entre otras.

El collar de identificación también es fundamental: tenés que colocárselo al momento de llegar a la playa, ya que puede haber muchos perros, mucha gente, y el cuidado de tu mascota se puede volverse una tarea difícil, para evitar que se extravíe. En tal caso, ayudará mucho si la mascota cae en unas manos bondadosas que se dignen a comunicarse con vos para devolverte a tu mejor amigo.

Cuidá mucho al animal a todo momento, priorizá que se bañe en aguas seguras y atendelo tanto dentro como fuera de las mismas. Recordá que el paseo es para divertirse y relajarse, si observás al perro exaltado, tratá de equilibrar sus emociones con palabras, caricias y juegos tranquilos al aire libre.

Protegelo del sol. por Sergio Gómez (veterinario)

Si estás pensando llevar a tu perro a la playa, es fundamental que le lleves agua y un bebedero y te asegures de que tome regularmente. Tené en cuenta que el agua de mar no sólo no lo hidrata, sino que también puede ocasionarle problemas, como gastroenteritis. No te olvides de ponerle protector (para uso veterinario, no el de humanos) principalmente en las zonas de piel sensible como alrededor de los ojos y en la nariz. En las horas que pega más fuerte el sol, que quede debajo de una sombrilla o a la sombra, ya que los efectos dañinos del sol afectan a los perros de la misma manera que a las personas y pueden sufrir un golpe de calor. Revisale siempre las almohadillas de las patas, ya que pueden sufrir quemaduras por la arena caliente. Cuando vuelvas bañalo para eliminar restos de sal y revisale los oídos para eliminar restos de arena que pueden ocasionarle otitis.