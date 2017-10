Todos unidos triunfaremos

El paro por tiempo indeterminado que lanzó ATE duró un suspiro. En pocas horas, el gobierno provincial y los referentes sindicales se sentaron en una mesa y resolvieron cómo se pagará la liquidación del sueldo que los estatales cobrarán en noviembre. La salida al conflicto por el “error” en las liquidaciones le dio la razón al gremio estatal. Pero el gobierno provincial también salió ganando, a su modo. ATE, ATEN y todos los gremios del ámbito del Estado se pusieron en pie de guerra en defensa del ISSN y contra la avanzada de la armonización de las cajas jubilatorias provinciales que pretende el gobierno del presidente Mauricio Macri cuando el gobierno más lo necesitaba. El argumento le sirvió al gobernador Omar Gutiérrez para mantener una firme posición ante esta avanzada. Fue también speech de campaña de Alma “Chani” Sapag, aunque no le alcanzó para torcerle el brazo a Cambiemos. En concreto, los gremios salieron a las calles contra la armonización jubilatoria, algo que la Provincia no puede hacer de manera explícita (salvo los pícaros que juegan a la interna). ¿Será entonces que el Gobierno quedó en deuda por el claro apoyo a la resistencia contra la armonización de la caja previsional que quiere Nación? Más allá de esa hipótesis, aún falta liquidar un trimestre y se viene un año con fuertes discusiones (todavía es difuso cómo las abordará la Provincia): las reformas laboral y tributaria. Esta última no será fácil. Neuquén recauda unos 900 millones de pesos por mes en concepto de Ingresos Brutos, y tocar ese ítem sería firmar un certificado de defunción para los municipios. El problema es complejo y, hoy, tanto el gremio estatal como el Gobierno saben que en cierta medida tienen que estar unidos para aguantar.