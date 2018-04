"No queríamos esto sino sentarnos a revalorizar nuestro salario y a que se reactive la empresa. Nos dicen que es están en una crisis financiera, no es culpa del gobierno si no del empresario", sostuvo en el móvil de LU5 el delegado de los trabajadores de la juguera, Oscar Vallejos.

Indicó que llevan dos años y medio cobrando los sueldos en cómodas cuotas. "Hemos estado dos o tres meses sin cobrar, luego hemos logrado regularizarlos. La empresa quedó parada y nunca más se regularizó. Ahora llevamos tres meses sin cobrar, no tenemos seguros, ni obra social, y el dueño no tiene domicilio real", describió Vallejos.

Agregó que la empresa está vaciada porque en estos momentos no produce ni cuenta con stock. Dijo que en la situación no sólo ellos están en esta situación sino también los que tienen cargos de responsabilidad dentro de la empresa.

El vocero de los trabajadores lamentó la medida que tuvieron que tomar pero entiende que "es la única manera en Argentina para hacerse escuchar".