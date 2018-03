Tras 12 años de abusos sexistas, dejó el Ejército

Amaba ser militar. Incluso, confesó que lo que mejor hace es con un arma en sus manos. Y por eso siempre respondió a la perfección en el frente: en una misión en Irak, desarmó a un yihadista y le salvó la vida a cinco compañeros de ella. Por ese acto de coraje fue condecorada, pero muchos de sus colegas no quedaron asombrados y continuaron sin darle el merecido respeto, por lo que empezaron a burlarse de ella y a decir que los jefes la distinguieron sólo porque “no era un hombre”.

Katrina decidió hablar ahora, más de dos años después de abandonar las filas militares, luego de soportar de todo. Confesó que recibía cartas humillantes y que fue muchas veces acorralada en el comedor. “Una vez me arrojaron una lata de refresco. Me contuve para no llorar ante ellos, pero en mi habitación sí rompí a llorar”, recordó. “Los jefes se enteraron casi instantáneamente de lo ocurrido, decidieron no sancionaron a nadie y se lavaron las manos”, agregó.

Después que en el 2009 Katrina ganó el título de Miss Inglaterra, el conflicto con sus compañeros fue cada día peor. “Fueron 12 años de infierno para mí, durante los que recibí las propuestas más indecentes. Un día no pude tolerarlo más y me fui del Ejército”, confesó la muchacha.

Pero a pesar de irse, sus penurias no terminaron. Katrina comentó: “Es el día de hoy que sigo sufriendo asaltos sexistas por parte de militares en las redes sociales. Estamos en el 2018 y no es aceptable que las mujeres sean degradadas de esta manera, como lo sufrí yo. Es puro sexismo”.

Mató a su esposa de tres puñaladas

Asiyah Harris, de 27 años, fue asesinada por su marido, Adan Dahir, de 38, en su casa de Bristol, Inglaterra, pese a suplicar desesperadamente para que no la matara. “¡Adan, para, déjame en paz, quítate de encima! Por favor, por favor, te amo. ¡Suelta el cuchillo! No me mates, te amo”, clamó Asiyah. Él le dio tres puñaladas a la altura del cuello, y por eso un juez lo condenó a prisión perpetua.

Adan y Asiyah eran papás de dos niños pequeños que afortunadamente no presenciaron el crimen. Testigos fueron varios transeúntes que estaban al lado de la ventana en el momento del ataque y que escucharon los gritos desesperados. Horas antes del crimen, la Policía había ido al domicilio alertada por un llamado acerca de una pelea.