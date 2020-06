Tras el tirón de orejas de Alberto, Boca bajó el aumento a socios

"También se están analizando otras medidas de compensación que tienen por objeto agradecer el cumplimiento, el respaldo y el acompañamiento del socio en una situación tan compleja como la actual", adelanta el mensaje.

Antes de esa comunicación, el propio presidente Alberto Fernández había mostrado su desacuerdo por la medida en una nota con TyC Sports: "Estamos en un país que tiene congeladas las tarifas de luz y de gas, y en ese país no se pueden aumentar las plateas de los clubes que no juegan al fútbol y que no brindan el placer de ver a nuestros clubes. Estoy seguro que eso no está bien”.

Lo cierto es que muchos socios de Boca deberían darle las gracias a Alberto. ¿O no fue por eso, Ameal?

