En tanto, el jefe de la Comisaría 32°, Sergio Gauna, indicó a este medio que -finalmente- el rodado fue recuperado sobre calle Ecuador al 900 y luego entregado a su dueño la misma noche. También remarcó que hubo un hombre mayor de edad detenido.

Comisaría 32. Tras importante operativo, recuperaron la moto de alta gama que había sido robada

El robo y una gran recompensa

El sábado cerca de la 1.30 de la madrugada, los ladrones levantaron el portón de chapa del garaje de una casa ubicada sobre calles Ecuador y Belgrano y se llevaron la moto de alta gama, la cual su propietario aún estaba pagando.

“Mi papá estaba en la casa y no escuchó nada. Cuando salió a sacar la basura vio que el portón estaba corrido y faltaba la moto. Creemos que se le llevaron a la rastra porque es muy pesada para levantarla y cargarla a una camioneta, peso 220 kilos”, contó Maximiliano a LM Cipolletti horas después del robo.

La moto es modelo 2020 y que sólo tenía tres meses de uso.

El joven hizo la denuncia en la Comisaría 32 del barrio La Paz y el gabinete de Criminalística levantó huellas en su domicilio, pero como aún no tenía novedades, se vio obligado a ofrecer una recompensa en las redes sociales.

“Puedo pagar hasta 15 mil pesos para que me la devuelvan. No me queda otra. Esa moto dudo que la puedan vender entera, sólo podrían vender las partes, es una lástima”, explicó. Sin embargo, luego de algunas horas los efectivos lograron recuperarla, por lo que no fue necesario pagar la importante suma de dinero.