Buenos Aires

Tras haber pasado Año Nuevo internado por un cuadro de deshidratación y excitación psicomotriz, Santiago “Chano” Moreno Charpentier se mostró públicamente por primera vez en un evento en Buenos Aires y, con una frase reflexiva, aseguró que quiere disfrutar su vida sin ser considerado ídolo: “No quiero ser un ídolo. Los ídolos terminan muertos y yo quiero estar vivo y estar bien, y que mi familia me cuide”.

En este sentido, señaló que su última internación no estuvo relacionada con su problema de adicción a las drogas, sino que se desprendió de un cuadro de estrés que vivió por su dedicación a su carrera solista. “Ahora soy manager, prensa. Se separó Tan Biónica y son los únicos amigos que tuve desde la secundaria, no tengo otra cosa más y estoy tratando de mantener mi carrera como puedo. Me estresé muchísimo, me descuidé, dormí poco, comí poco. Pero bueno, estoy poniéndome las pilas”, declaró.

Chano reveló que este episodio en su vida le permitió volver a acercarse a sus ex compañeros de banda, de quienes se distanció en abril del año pasado: “La verdad que fue una cagada acercarnos de esta manera, pero no saben lo feliz que estoy de volver a estar bien con mi hermano (Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier), de que me llame Sebastián (Seby Seoane), de ver a Guido (Iannaccio, manager). Tal vez él está un poco más enojado conmigo, yo soy una persona muy pasional, amo a mis amigos, amo a la persona con la que estoy”.

Sobre sus pasos como solista, el músico hizo una sorpresiva confesión: “Hice una canción (‘Carnavalintro’), que es número uno en todos lados, y juro por Dios que la grabé llorando. Yo no quería ser solista. Nunca había grabado una canción sin que mi hermano no esté produciéndome”, expresó y agregó: “Ni siquiera sé qué hacer con eso. Me llaman para hacer shows y no tengo un tema”.

Por último, manifestó que está convencido de que Tan Biónica volverá a reunirse, sin dar una fecha en concreto.