Tremendo papelón

“This is a disaster, guys. This is an absolute disaster. I don’t know where I am. No, no, guys, no!” (“Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, chicos, no”), se la escuchó decir a la cantante en el escenario donde no lució del todo bien. Tras esos comentarios, se dirigió directamente al público: “¿Están tocando en otro tono sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no?”, para luego seguir: “No, no, no, no. Para, para. No soy yo. ¡Sí! ¡Todo el mundo! ¡No soy yo!”.

Después del show muchos de los presentes señalaron que Amaia estaba borracha.

Enojada: “Estoy leyendo cosas realmente terribles, que si estaba borracha como una cuba”.

Descargo

Luego del papelón, Amaia explicó que todo se debió a unos severos “problemas de sonido”. “Tuvimos bastantes problemas de sonido y seguramente tendría que haberme retirado del escenario, pero por una cuestión de absoluto respeto hacia el público no me rindo jamás”, dijo en declaraciones al programa Anem de Tarda de Radio 4.

“Estoy leyendo cosas realmente terribles, que si estaba borracha como una cuba, me están llamando Amy Winehouse... El otro día me decían que me había trasformado el rostro. Estoy harta, voy de polémica en polémica”, se quejó Montero.

Esta no es la primera vez que se cuestiona el estado de Amaia, ya que en 2009, durante la gala de los premios 40 Principales, la cantante tuvo serias dificultades para llegar hasta el escenario.