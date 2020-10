Tres escritores de la provincia de Neuquén fueron premiados en el concurso literario federal de Microrrelatos impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de su programa de Cultura. Los textos de Lorena Iturrioz, de Neuquén capital, Carlos Blasco de Cutral Co y Marcelo Gobbo, de San Martín de los Andes, fueron seleccionados por el jurado.

Iturrioz, quien presentó el texto "Soraya", comentó a LM Neuquén que o hizo foco en la diversidad de género “como tema de actualidad y la importancia de su visibilización a través del arte, para comenzar a vivir en una sociedad más inclusiva”.

Artista plástica, muralista y acompañante terapéutica, Iturrioz publicó el año pasado el libro “La aguja del tiempo”, en el que reunió relatos cortos sobre temas de género.

escritores-neuquinos-premiados-01.jpg

En cuanto al microrrelato sostuvo que escribirlo es todo un desafío “como lo es con la literatura en general” porque “implica abordar temas que nos interesen, nos impacten de alguna manera; implica estar conectada con la realidad y llevarlo a la escritura de un texto”. Agradeció la distinción “porque la diversidad de género está presenta en la literatura contemporánea”.

Lorena Iturrioz (Provincia del Neuquén)

Desde San Martín de los Andes, Marcelo Gobbo expresó su alegría por el premio luego de varios años de desempeñarse como jurado en otros certámenes y de haber ganado premios, “aprendí que un golpe de suerte es fundamental, de modo que agradezco tanto al jurado como a la suma de factores ignotos que permitieron que este premio fuera posible”.

escritores-neuquinos-premiados-02.jpg

Gobbo ha incursionado en varios géneros literarios publicando cuentos en su libro "Barbarie y civilización"; poesía en "El humo de la noche" y "El repliegue", y "Mini" un volumen en el que reunió textos de microficción y de poesía en prosa. El escritor confesó que se siente más cómodo escribiendo textos breves “parece que me favorece”. En este certamen participó con un microrrelato que tiene una versión más extensa en su último libro "De la misma madera" publicado en 2019 por Ediciones De La Grieta.

Marcelo Gobbo (Provincia del Neuquén)

Carlos Blasco, nacido en Plaza Huincul en 1976, recordó su primer contacto con la microficción. "Cayó en mis manos una antología del género que me llamó la atención. Hacía poco había leído una antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Victoria Ocampo, en cuyo interior hay muchos microcuentos, aunque sus antólogos no hayan usado esa clasificación, lo cual me parece perfecto”. Y agrega “a partir de allí empecé a intentar escribir cada tanto relatos brevísimos, hasta que en 2017 logré publicar 'Microfilm'”.

Actualmente da clases de Lengua y Literatura en el Instituto de Formación Docente 14 de Cutral Co y es bibliotecario en el CPEM 20 de esa ciudad.

escritores-neuquinos-premiados-03.jpg

Lector voraz de la literatura, Blasco no se considera un lector “asiduo” al microrrelato. Afirma que a menudo encuentra que se recurre a una suerte de "formula" del microrrelato: "una especie de normativa del género que como programa estético es bastante absurdo, esta cosa de que los personajes son casi siempre pronombres, o la búsqueda obsesiva del final insólito y a veces desopilante que lo acercan más a la lógica del chiste que al lance jugado de narrar una historia o crear una atmósfera asfixiante o aterradora en tres renglones, y en un lenguaje coloquial o al menos socialmente posible”.

Carlos Blasco (Provincia del Neuquén)

A Blasco le gusta pensar en el microrrelato "o microficción o microcuento, como quieran llamarlo, como un artefacto "no necesariamente el edificio sino la puerta que da acceso al mismo". Y explica que "como puerta tiene que estar bien hecha, tiene que tener las partes necesarias para llevarte a algún lado, sin necesidad de traerte de vuelta”.

Por último, señala que los mejores microrrelatos que escuchó “fueron los de sus amigos de barrio en la época de tomar birra en la plaza hasta las 4 de la madrugada, amigos que no leían libros pero que eran narradores increíbles y esos cuentos eran anécdotas tremendas narradas en 30 segundos, con suspenso, con horror, con humor, seguramente exageradas y por eso literarias”.