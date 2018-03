Trotta: "Hubo que sufrir, pero se logró el objetivo"

El Rojo estuvo al borde del abismo y cuando parecía un milagro salvarse, lo hizo una fecha antes del final del torneo. En su debut como DT en la tercera categoría, para Trotta fue un gran logro.

“Estaba la duda en los demás por mi inexperiencia en la categoría, pero yo estaba convencido de que si lograba todo lo que uno trabajaba en el día a día, el objetivo se iba a cumplir. Hubo que sufrir, pero di lo mejor de mí y gracias a Dios hoy podemos decir que Independiente sigue en el Federal A”, indicó el entrenador del Rojo.

El equipo tuvo que atravesar momentos difíciles para alcanzar la permanencia. Uno fue en la fecha 4 de la reválida, cuando su equipo empató de local con Sansinena en la última jugada. “Les dije a la dirigencia y a los jugadores que, si perdía ese partido, me iba. Por suerte los jugadores respondieron y lo pudimos sacar adelante”, recordó el ex defensor.

Entre las claves para quedarse en el A, Trotta remarcó: “Como equipo siempre estuvimos fuertes, y creo que si sacamos la situación adelante fue porque el grupo estuvo convencido de la idea que les propuse en un primer momento. Más allá de que muchas veces no salieron las cosas, creo que la base fundamental fue tener un grupo unido que en los momentos difíciles dio la talla”.

Uno de los aciertos del DT fue su apuesta a jóvenes del club que aparecieron cuando las papas quemaban. “Yo no me casé con ningún jugador. Tuvimos en cuenta a muchos jóvenes sin experiencia en la categoría y respondieron. No sé qué cuerpo técnico les hubiese dado la chance, porque eran partidos bravos y, sin embargo, los chicos estuvieron a la altura por mérito propio. El que ha jugado es porque se lo ha ganado. Hoy me siento con la conciencia tranquila de que fui justo con el que le tocó jugar”, afirmó el entrenador.

Trotta cumplió en su primer año en el A, y con un plantel modesto y recursos escasos, sacó adelante una situación por demás dura. “Fuimos merecedores de mantener la categoría, por el esfuerzo que hicieron los jugadores durante todo el torneo”, concluyó.

“Muchas veces no salieron las cosas como estaban planificadas, pero la base fundamental fue tener un grupo unido y que en los momentos difíciles dio la talla”.Diego Trotta. Entrenador de Independiente de Neuquén

El DT se reúne con Sobisch para tratar su continuidad

La apuesta tras la salida de Diego Landeiro fue contratar a un DT de la casa como Diego Trotta. Luego de cumplido el objetivo, la idea de la dirigencia es armar un nuevo proyecto con el entrenador al mando aunque, claro, con mayores expectativas.

“En estas horas seguramente nos juntaremos con Gastón (Sobisch), y creo que no va a haber problemas en continuar. La idea es darle forma a algo mucho mejor de lo que fue esta temporada, todavía no está confirmado pero creo que vamos a poder llegar a un acuerdo”, reconoció el propio Trotta.

El DT estuvo a punto de dejar el cargo en algún pasaje, pero se terminó quedando y cumplió el objetivo.

De la casa

El técnico también se hizo cargo de la primera local en el inicio del torneo aunque para esta segunda etapa fue reemplazado por Andrés Sarroco por lo que luego se dedicó exclusivamente al Federal A .

“Me siento un hombre de la casa, ya hace cinco años que estoy en el club. Di lo mejor de mí y gracias a Dios hoy podemos decir que Independiente sigue en el Federal A”, expresó el entrenador.

La dirigencia se reunirá con Trotta esta semana para ratificarlo en el cargo y comenzar a planificar con mayor tiempo la temporada que arrancará después del Mundial de Rusia.

El texto que motivó al equipo en sus peores momentos

Una vez consumada la permanencia, LM Neuquén tuvo acceso a una suerte de arenga o autoayuda a la que se aferró el conjunto albirrojo en los peores momentos, cuando la pérdida de la categoría parecía irremediable.

El emotivo texto motivacional que ayudó al plantel dice así: “Cuando se acaban las ganas, cuando sería preferible tirar la toalla, cuando el desgaste es inmenso y la recompensa ausente, ahí es cuando seguimos, porque ahí es cuando nos probamos, crecemos y renovamos. Lo bueno no surge de lo fácil, la práctica no es cuestión de un día o unas horas. El camino no se recorre en un solo paso. Valoremos nuestro esfuerzo, aguantemos lo que debamos aguantar y continuemos, porque la vida premia a quienes nunca se rinden”. El ídolo Lalo Porra admitió: “Fue importante para hacernos fuertes anímicamente”. ¡Vaya si valió la pena no rendirse! ¡Felicitaciones!.

Tres momentos para la salvación

Cortó la sequía en Madryn

El 15 de noviembre del 2017 llegó a la fecha 12 de la primera fase tras seis partidos sin ganar (cinco derrotas y un empate) y, para colmo, le tocaba visitar a Madryn. Contra todos los pronósticos, se impuso 1 a 0 (gol de Berra) y comenzó la remontada.

Empate con Sansinena

Por la fecha 4 de la reválida, recibió a Sansinena. Venía de tres juegos sin ganar (además de la eliminación de Copa Argentina) y Trotta había dicho a la dirigencia que si sumaba otra derrota, dejaba el cargo. Perdía 1 a 0 y en la última del partido Porra, de penal, volvió a darle vida al equipo.

Triunfazo en La Visera

Llegaba a Cipo (fecha 7) con tres derrotas y dos empates. Hacía 13 partidos que no le ganaba al Albinegro y en La Visera no lo vencía desde 2015. Pero rompió todas las rachas, ganó 1 a 0 (otra vez Berra) y tomó el envión que necesitaba para salvarse.