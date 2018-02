Un abusador que debía comenzar a cumplir condena se dio a la fuga

Puntual, como cada audiencia, Héctor se presentó en las salas penales, pero el ambiente era raro. “Al abogado defensor lo vi pasar. No pude entrar a la sala y en un momento la policía que estaba ahí me dice que el imputado no había venido, se lo declaró en rebeldía y se ordenó la captura”, contó el padre biológico de la víctima.

“Ahora mi hijo está bien. Está estudiando y continúa con tratamiento psicológico, pero tengo miedo de que este hombre pueda tomar alguna represalia contra él”, dijo Héctor, padre biológico del menor abusado en 2011.

En noviembre de 2011, el niño de 8 años llegó llorando a la casa de su padre tras escapar de su madre y su padrastro. Además de maltrato físico y psicológico, fue víctima de abusos sexuales por la pareja de su madre, con el consentimiento de ella. En ese momento, el niño le confesó a su padre lo que ocurría y el hombre no tardó en denunciarlo. “Cuando me enteré quise matarlos”, contó Héctor en diálogo con LMN tras el juicio.

Por este motivo, en mayo de 2017, ambos fueron condenados a 4 años de prisión efectiva. El hombre por abuso sexual simple, agravado por la convivencia, y ella por partícipe necesario, ya que no sólo no impidió los abusos sino que no hizo nada tras presenciarlos.