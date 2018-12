Un actor de Patito feo confesó que sufrió violencia

“Una vez en un avión me pegó. Yendo para Ecuador en el avión, se enciende la alarma de los cinturones, nosotros estábamos desparramados charlando y cuando llego a mi asiento vuelve a sonar la alarma, y veo que estaba viniendo hacia a mí, me agarra de la cara, me empieza a gritar, a cagarme a pedos y termina pegándome una cachetada. Tenía 14 años”.