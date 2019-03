"Nosotros lo vimos ayer a las 14, que es nuestra hora de salida. Estaba en el patio delantero de la escuela. Me fui re preocupada, luego lo vi por Facebook porque otra compañera lo publicó. Y cuando llegamos esta mañana a las 7, seguía ahí el animalito", contó Alejandra, quien trabaja de auxiliar en la escuela.

La mujer manifestó que el personal de la Delegación de Fauna, llegó 16 horas después luego de que sus compañeros se contactaran con diferentes instituciones para pedir ayuda. "Ayer llamaron en el transcurso de la tarde a Fauna, Defensa Civil y otros lugares, pero no hubo respuesta", indicó.

"Esta mañana cuando vimos que el animalito seguía ahí, pobre, llamamos a la policía para que nos ayuden. Luego llegó la radio (LU5), eso sirvió para que se difunda y por fin llegara la gente de Fauna para llevarse al animalito", agregó.

Alejandra sostuvo que el ave estaba en el jardincito delantero del establecimiento, "siempre en la misma posición". Destacó que los chicos de la escuela no se acercaron al aguilucho porque los docentes actuaron para resguardarlo. "No correspondía por el animalito que estaría sufriendo. Tenía su cabecita y sus ojitos hinchados, ayer tenía muchas moscas alrededor. Igual es un lugar que los chicos no suelen frecuentar", precisó.

Integrantes de la Delegación de Fauna se acercaron al lugar esta mañana, alrededor de las 8.30. Se llevaron al animal en una jaula con la promesa de llevarlo a un veterinario y comunicarse con los trabajadores de la escuela para mantenerlos al tanto de su evolución.

Desde la delegación informaron que el ave estaba siendo evaluada por un veterinario, quien determinará el procedimiento a seguir. Cuando esté en condiciones, se liberará en una zona donde no tenga problemas, en las afueras de la ciudad.