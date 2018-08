Un árabe, el nuevo campeón del Mundial de fútbol virtual

Sin la presencia de latinos ni del defensor del título, Spencer Ealing, el belga Stefano “StefanoPinna” Pinna (PlayStation 4) se enfrentó al árabe Mosaad “Msdossary” Aldossary (Xbox One) en una serie al mejor de dos encuentros. La particularidad, en este caso, fue que los competidores debían cambiar de consola para equiparar fuerzas. Al igual que los 30 restantes competidores del torneo, Msdossary y StefanoPinna emplearon equipos conformados bajo la modalidad Ultimate Team, una de las más populares de FIFA 18. En este apartado, cada jugador configura su plantilla con sus futbolistas favoritos, incluidos figuras legendarias de la talla de Ruud Gullit, Patrick Viera, Ronaldo y Tierry Henry, entre los más utilizados.

En el primer encuentro, Msdossary, el mejor del certamen entre los participantes de la consola Xbox One, sacó una importante ventaja de 2-0 ante el de Bélgica, nada menos que jugando en Sony Play Station 4. Si bien el FIFA 18 es el mismo, no así los controles, que representan una parte vital para poder desarrollar esta actividad. En el segundo encuentro, los participantes compitieron en la consola de Microsoft, donde el de Arabia Saudita sacó rápidamente ventaja. Luego se dedicó a manejar el balón, aprovecharse de la ansiedad de StefanoPinna y esperar a que transcurrieran los minutos. El 2-0 que sentenció el encuentro (4-0 en el global) llegó a diez minutos del final. Además de la gloria por el título, Mosaad “Msdossary” Aldossary se hizo acreedor de un premio en dinero de 250.000 dólares y un viaje a la ceremonia de The Best FIFA Football Awards. Aquellos que llegaron a la semifinal recaudaron 20 mil, 10 mil fueron para los cuartos finalistas y 2500 dólares para los que quedaron entre los 16 mejores.

Por su parte, el argentino Nicolás Villalba quedó eliminado en cuartos de final ante el danés “Marcuzo”. Nuestro representante había pasado la primera ronda invicto (5-0-0), goleó a TgeStrxngeR en octavos pero luego cayó 3-2 en el global.

Fortnite no estará disponible en la tienda de Android

La empresa desarrolladora de Fortnite encendió las alarmas en Google: el juego del momento no estará en su tienda de descarga oficial. Los fanáticos, en cambio, podrán bajarlo directamente desde el sitio en internet de la compañía.

Esta idea fue obra de Tim Sweeney, CEO y uno de los dueños de Epic Games, quien busca que el gamer deje de depender de un intermediario para poder descargarse un juego, en este caso el más popular del momento, para realizarlo directamente. “Creemos que los jugadores se beneficiarán de la competencia entre las fuentes de software en Android “, aseguró el fundador de la compañía a Eurogamer.