La Policía del estado de Victoria anunció haber detenido al conductor del vehículo, que “atropelló a un cierto número de peatones” en un punto muy concurrido del centro de la ciudad a las 16:30 de ayer. “Por ahora no tenemos evidencia o información de inteligencia que indique que existe una conexión con el terrorismo”, declaró Shane Patton, comisionado en funciones de la Policía del estado de Victoria -cuya capital es Melbourne-, en rueda de prensa.

“Oímos un ruido y cuando miramos a la izquierda vimos un coche blanco que atropellaba a todo el mundo. La gente salía despedida por todos lados. Oímos pum, pum. La gente corría por todas partes”, dijo Sue, testigo. Muchas fueron las personas que vieron el inesperado ataque.

No obstante, las autoridades siguen trabajando con el comando antiterrorista para asegurarse de que este episodio no suponga una amenaza para la seguridad. Los servicios de emergencia “atendieron y trasladaron al hospital” a 19 personas, algunas gravemente heridas, señaló por su parte el servicio de ambulancias de Melbourne. Sky News Australia afirmó que un niño de corta edad con una herida en la cabeza había sido hospitalizado en estado grave. La televisión explicó, citando a testigos, que un Suzuki Grand Vitara con dos hombres en su interior embistió a la multitud y no dio señales de haber intentado reducir la velocidad.

Una testigo, identificada como Sue, relató a la estación de radio 3AW de Melbourne que había oído gritos antes de ver cómo la “gente salía despedida por todos lados”. Efectivos de la Policía australiana arrestaron a un sospechoso. Se trata del conductor del vehículo, un varón australiano de 32 años con ascendencia afgana, que posee un historial de enfermedades mentales y problemas con las drogas, señaló la Policía, que apuntó que además fue detenido en 2010 por asaltos menores.