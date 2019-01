Un chico se mató al caerse del balcón de un crucero

La Oficina Forense del condado de Broward, al sur de Florida, explicó que el accidente fue el 11 de enero en la embarcación Harmony of the Seas, de la empresa Royal Caribbean. La víctima fue identificada como Laurent Mercer, un joven de nacionalidad francesa, oriundo de las islas oceánicas Wallis y Futuna (ubicadas en el Pacífico Sur), que estaba de vacaciones con su familia, en un periplo turístico que duraba siete días. Aunque fue atendido de inmediato por el personal médico del barco, no lo pudieron reanimar. La oficina forense que examinó el cuerpo, una vez que el crucero regresó al Puerto Everglades en Miami, confirmó que el chico había sufrido un “traumatismo craneal importante”.