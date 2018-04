"Pensé que era un ciervo que se iba cayendo de la montaña pero cuando me acerco un poco más me doy cuenta que eran rocas grandes, alcancé a disminuir la velocidad, pegué el volantazo y me salvé", relató Matías Flandes, chofer de la empresa de transporte Valtana que distribuye diarios de LM Neuquén en San Martín y Junín de los Andes.

El conductor explicó que en esa zona están colocando los caños de una red de gas, que suelen trabajar máquinas, hay piedras sueltas que han quedado y se van cayendo. "No han tomado ningún recaudo en esa zona", agregó.

"Me asusté, primero pensé que eran animales, dejé una frenada en la calzada y alcancé a pegar el volantazo. El tema es que justo está en una curva", agregó.