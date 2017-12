Un francés se comía a sus víctimas con ajo y perejil

El juicio contra Michel Lambin se inició el 4 de diciembre en los tribunales del departamento francés de los Alpes Marítimos. Convocada como testigo, Nicole Rossi, su ex concubina, hizo un relato escalofriante, dando detalles de una decena de crímenes que le atribuye a Lambin, a quien acusa de canibalismo. “Él me decía que eso no tenía nada que ver con la carne, que era una delicatessen”, contó la mujer dejando boquiabiertos a los jueces y jurados. Desgraciadamente, ella también consumió eso, que su concubino cocinaba a la provenzal, aunque “sin saberlo”.

Nicole calificó a Lambin como “el mal encarnado”, un “fetichista” que guardaba siempre algo de sus víctimas: “Si no era la cabeza, eran los pies, y si no eran los pies, alguna otra cosa”. La mujer convivió con Lambin durante 25 años, hasta 2005, cuando ella misma lo denunció a la Policía. Ahora, en tribunales, reconstruyó la carrera criminal de su ex compañero imputándole una decena de crímenes cometidos entre 1983 y 2004, además de actos de canibalismo.

El inspector Pierre Batty, jefe de la brigada criminal de la Policía Judicial de Niza, dijo que en sus 20 años de carrera nunca había escuchado un relato como el que hizo Nicole Rossi en las diez horas que duró su testimonio ante la Policía cuando denunció a Lambin.

“Su primera víctima fue un amigo mío. Le siguió un cuñado: su cabeza la cocinó en una olla”. Nicole Rossi, La mujer que convivió con el criminal y lo denunció.

“Él me decía que era una delicatessen”, relató la ex pareja del antropófago, que ahora es juzgado por el asesinato de un portero.

Lambin asesinó a Jean-Yves Guerrée en 2004. La víctima fue encontrada sepultada en el terreno que rodea la casa del propio asesino, pero sin los pies. “Quizás para que no vuelva su fantasma”, dice la mujer. Por este crimen, ya fue condenado a 18 años de prisión. Se sospechaba que el crimen por el que se lo está juzgando, el de un portero de una escuela, en 2002, era por encargo. La mujer lo desmiente: “Él no es un asesino a sueldo, él es un asesino serial y si fuese liberado, no haría otra cosa que cortarme a mí en pedazos, viva; ya me lo dijo cuando vivíamos en Caussols”.