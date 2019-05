Un futbolista salió del clóset en Australia

Tras su anuncio, Andy Brennan escribió un editorial en The Guardian, donde dio más detalles de cómo fue el proceso para revelarlo al mundo, el tiempo que le llevó reflexionar sobre la decisión y la felicidad que siente tras haber contado su verdad. “Cuando estaba en Newcastle Jets , no quería aceptar mi sexualidad. Hice lo mejor que pude para poner todo mi enfoque y esfuerzo en el juego y tal vez dejé esa parte mía a un lado. Me tomó tiempo darme cuenta de que no podía seguir viviendo esta mentira. En algún momento, debes darte cuenta de lo que eres y solo tienes que ser quien eres”, escribió.

Brennan se une a su compatriota Ian Roberts como los únicos deportistas australianos de primer nivel que revelaron su homosexualidad estando en actividad. Roberts, ex jugador de la National Rugby League, la liga más importante de clubes en Australia, reveló que era gay en 1995. Y es uno de los pocos futbolistas del mundo en develar su homosexualidad después de que el inglés Justin Fashanu se convirtiera en el primero en 1990.